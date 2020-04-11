مش عاوز أرجع أوروبا.. سائح سويسري مقيم في مصر يشيد بجهودها في مكافحة كورونا.. فيديو

عرضت فضائية تن تقريرا، لسائح سويسري مقيم بالأقصر، يرفض العودة لبلاده لثقتة بإجراءات مصر في مواجهة كورونا.





وقال السويسري دانيال بابك ، إنه يشعر بالاطمئنان في مصر، خلال أزمة فيروس كورونا، ويتمنى أن يعيش في مصر، ولا يعود لأوروبا.





وأشاد السائح السويسري بمجهودات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مواجهة فيروس كورونا وحماية شعبه.





وأوضح التقرير أن السائح مشهور في البر الغربي للأقصر، فهو من أبرز الزائرين للمدينة.



