AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مش عاوز أرجع أوروبا.. سائح سويسري مقيم في مصر يشيد بجهودها في مكافحة كورونا.. فيديو

السبت 11/أبريل/2020 - 10:57 ص
السائح السويسري
السائح السويسري
Advertisements
نورهان رأفت
عرضت فضائية تن تقريرا، لسائح سويسري مقيم بالأقصر، يرفض العودة لبلاده لثقتة بإجراءات مصر في مواجهة كورونا.

وقال السويسري دانيال بابك ، إنه يشعر بالاطمئنان في مصر، خلال أزمة فيروس كورونا، ويتمنى أن يعيش في مصر، ولا يعود لأوروبا.

وأشاد السائح السويسري بمجهودات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مواجهة فيروس كورونا وحماية شعبه.

وأوضح التقرير أن السائح مشهور في البر الغربي للأقصر، فهو من أبرز الزائرين للمدينة.

وذكر التقرير أن السائح دانيال، يطوع موهبتة في التصوير للترويج للسياحة المصرية علي المواقع العالمية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. تمساح يهاجم سائحا بعدما حاول تصويره بطريقة غريبة

أثناء لقاء محافظ أسوان بوفد سياحي قادم من الأقصر.. استكمال الرحلات السياحية يعكس إرادة الشعوب في مواجهة كورونا.. فيديو وصور

أكثر من 100 حالة وفاة بسبب كورونا في مصر.. بدايتها سائح ألماني وتستمر بالمصريين

ترشيحاتنا

طلاب هندسة حلوان يبتكرون كمامة جديدة على ماكينة طباعة ثلاثية الأبعاد

من فاتته صلاة الفجر بسبب النوم.. علي جمعة: حرام في هذه الحالة فقط

كارما تكشف عن اول سيارة فان ذاتية القيادة بتكنولوجيا حديثة .. تعرف عليها

التعليم العالي: بدأنا استخدام العقار الياباني لعلاج كورونا..والنتائج مبشرة

في ذكرى وفاته الأولى.. رحلة محمود الجندي من الإلحاد إلى الإيمان

خبر صادم.. الحياة لن تعود لطبيعتها قبل عام بسبب كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجنيه واحد.. طريقة تحضير التونر في دقائق

أسعار مرسيدس mercedes من الوكيل بتحديث اليوم.. صور

بعد تصريحاتها المثيرة.. شاهد.. إطلالات عرضت إليسا للانتقاد أيضا