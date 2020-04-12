ميسي اليابان يوجه رسالة لجماهير ريال مدريد: سأبذل قصارى جهدي لتحقيق ذلك





وقال تاكيفوسا كوبي في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية:"أقول لجماهير ريال مدريد أنني أتطلع إلى لحظة القدرة على اللعب في ملعب سانتياجو برنابيو، حلمي هو اللعب بالقميص الأبيض، وسأبذل قصارى جهدي لتحقيق ذلك".





وأضاف: "كامل دعمي لمشجعي ريال مدريد وجميع العائلات المتضررة من فيروس كورونا، في هذه اللحظات الحزينة".





وتابع: "حلمي أن أصبح لاعبا رائعا، واثبت ذاتي مع ريال مدريد ومنتخب اليابان، خلال الفترة المقبلة".





وشارك تاكيفوسا كوبي مع ريال مايوركا، في 24 مباراة في الدوري الإسباني هذا الموسم، سجل خلالهما 3 أهداف، وصنع مثلهما.

وجه تاكيفوسا كوبو، لاعب نادي ريال مدريد المعار إلى ريال مايوركا، والملقب بـ "ميسي اليابان"، رسالة إلى جماهير الملكي.