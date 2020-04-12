تحرك برلمانى بشأن واقعة منع دفن الطبيبة المصابة بـ كورونا.. تفاصيل

إلى أنه تقدم بالاعتذار لأسرة الطبيبة الشهيدة، متقدما بجميع عبارات الشكر والتقدير للأطقم الطبية على ما يبذلونه من تضحيات لحماية أبناء الشعب المصرى.

يذكر أن عددا من الأهالي في قرية شبرا البهو، التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، تجمعوا أمس، السبت، لمنع دفن جثة طبيبة تدعى سونيا عبد العظيم بمقابر القرية بعد أن كانت توفت نتيجة إصابتها بفيروس "كورونا".