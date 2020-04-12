تحرك برلمانى بشأن واقعة منع دفن الطبيبة المصابة بـ كورونا.. تفاصيل

قال النائب مصطفى سالم، عضو مجلس النواب، إن الشعب المصرى يقدر المجهود الجبار الذى تقدمه الأطقم الطبية ضد كورونا، خاصة أنهم يصطفون بالصفوف الأمامية لمواجهة خطر فيروس كورونا.
وكشف النائب مصطفى سالم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، عن تقديمه مقترحا تمثل بضرورة معاملة حالات وفاة الأطقم الطبية أسوة بأسر الشهداء، خاصة من يتوفون منهم نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا، وصرف مكافأة ومعاش لأسرهم وهو أقل ما نقدمه لهم فى سبيل مكافحة هذا الوباء والحفاظ على الشعب المصرى.
وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى لا يترك مناسبة إلا ويقدم فيها الشكر والتقدير للأطقم الطبية وجهودهم العظيمة فى سبيل التضحية بأرواحهم فى سبيل الدفاع عن المصريين والتصدى لوباء كورونا.
وأضاف أن واقعة رفض دفن جثمان طبيبة الدقهلية لا تنم مطلقا عن سلوكيات الشعب المصرى ولكنها حادثة فردية، لافتا إلى أنه تقدم بالاعتذار لأسرة الطبيبة الشهيدة، متقدما بجميع عبارات الشكر والتقدير للأطقم الطبية على ما يبذلونه من تضحيات لحماية أبناء الشعب المصرى.
يذكر أن عددا من الأهالي في قرية شبرا البهو، التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، تجمعوا أمس، السبت، لمنع دفن جثة طبيبة تدعى سونيا عبد العظيم بمقابر القرية بعد أن كانت توفت نتيجة إصابتها بفيروس "كورونا".