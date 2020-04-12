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محافظات

منع احتفالات شم النسيم. . المنوفية تتخذ إجراءات حاسمة لمواجهة كورونا

الأحد 12/أبريل/2020 - 12:27 م
اللواء إبراهيم أحمد
اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية
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محمد امين
 أصدر  اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية  توجيهًا  عاما لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومديرى  مديريات الخدمات  بغلق الحدائق والمتنزهات العامة ومنع أى مظاهر للإحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم ، 

وشدد على منع أى تجمعات أو إقامة أى إحتفالات أو فعاليات من شأنها تجمع وإختلاط المواطنين بد ائرة المحافظة.

 يأتي هذا فى إطار الإجراءات الوقائية والإحترازية لمجابهة إنتشار فيروس كورونا المستجد.

كما وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بالتنبيه على المواطنين بعدم إقامة أى تجمعات خلال أعياد الربيع ،مشددًا على ضرورة التواجد الميدانى وتكثيف الحملات لفض أى تجمعات  تقام بالمخالفة بالتنسيق مع الجهات الأمنية  حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.
وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بإستمرار تنفيذ القرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء  بشأن إتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والحد من إنتشار العدوى وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
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