ضمن الإجراءات الوقائية.. التحفظ على الحيوانات المنزلية بـ بهتيم

من ناحية اخرى كون عدد من شباب المنطقة مجموعات متبرعه لقضاء مصالح المواطنيين منعا للتزاحم وللمساهمة في الاجراءات الوقائية التي فرضتها الدولة كما تم توفير ماكينه صرف ألي متنقلة بالمنطقة لصرف المرتبات والمعاشات داخل الشارع.





في سياق متصل أرسل مجلس المدينة سيارات تحمل المواد التمونية والخبز لتدبير إحتياجات المواطنين في الشارع علي مدار الساعة ووزع فريق من الهلال الاحمر وجبات جاهزة علي المنازل ونظم حملات للتوعية بين المواطنين بكيفية التعامل مع إجراءات الحجر الصجي منعا لإنتشار العدوي.





كما قامت الاجهزة المعنية اليوم بعمليات تطهير واسعة لكافة المنازل والشارع ضمن الإجراءات الغحترازية التي يتم إتخاذها وتضمن عمليات تطهير يوميا طوال فترة الحجر الصحي صباحا ومساء.





وناشدت الاجهزة التنفيذية بالمحافظة مواطني المنطقة التزام منازلهم حفاظا علي سلامتهم مشددة في بيان لها علي صفحتها الرسمية علي منع الإختلاط والبعد عن التجمعات كإجراء هام هذه الفترة .





فيما تواصلت أعمال التعقيم وتطهير شوارع ومنازل المنطقة فيما تم الدفع بسيارات إسعاف مجهزة لنقل أى حالات يستجد عليها ظهور أعراض المرض.





كانت محافظة القليوبية، أعلنت الجمعة الماضية الحجر والحظر علي شارع ومنزلين بمنطقة بهتيم التابعة لحي شرق شبرا الخيمة بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بين اسرتين بالمنطقة إلي 35 حالة إيجابية ووفاة 3 من الأصابات المؤكدة جري حجزهم في مستشفيات العزل.