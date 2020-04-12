وفاة رجل أعمال سعودي شهير بعد صراع 23 عامًا مع المرض

توفي رجل الأعمال السعودي سلطان بن محمد العذل، الذي اشتهر بلقب "ستيفن هوكينج" العرب، بعد صراع طويل مع مرض التصلب اللويحي العضلي الجانبي منذ 23 عامًا.











وأعلن سلمان، ابن سلطان العذل وفاة والده، عبر موقع "تويتر"، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره.. انتقل إلى رحمة الله والدي سلطان بن محمد العذل.. اللهم ارحمه وتجاوز عنه وتقبله قبولًا حسنًا وثبته بالقول الثابت.. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".







ولم يستسلم سلطان العذل لظروفه الصحية، حيث ضرب أكبر مثل في التحدي، ونجح في إدارة مجموعة من الشركات مثل شركة "سمسا" للنقل (فيديكس)، وشركة "شهية" المحدودة والشركة العربية لخدمات الأمن والسلامة المحدودة "أمنكو"، وغيرها من الشركات التي أثبتت نجاحه الباهر.









كما ألف سلطان العذل كتابا ضخما عن جده صالح باشا بن محسن بن عذل، وهو أحد رجال الملك عبد العزيز آل سعود.









ويحوي الكتاب أكثر من ألفي صفحة، واستعان العذل في تأليفه بعينيه فقط، وكتب مقدمته خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الذي كان ولي العهد آنذاك.







