AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

وفاة رجل أعمال سعودي شهير بعد صراع 23 عامًا مع المرض

الأحد 12/أبريل/2020 - 03:28 م
رجل الأعمال السعودي
رجل الأعمال السعودي
Advertisements
ميـــس رضــا
توفي رجل الأعمال السعودي سلطان بن محمد العذل، الذي اشتهر بلقب "ستيفن هوكينج" العرب، بعد صراع طويل مع مرض التصلب اللويحي العضلي الجانبي منذ 23 عامًا.


وأعلن سلمان، ابن سلطان العذل وفاة والده، عبر موقع "تويتر"، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره.. انتقل إلى رحمة الله والدي سلطان بن محمد العذل.. اللهم ارحمه وتجاوز عنه وتقبله قبولًا حسنًا وثبته بالقول الثابت.. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم". 


ولم يستسلم سلطان العذل لظروفه الصحية، حيث ضرب أكبر مثل في التحدي، ونجح في إدارة مجموعة من الشركات مثل شركة "سمسا" للنقل (فيديكس)، وشركة "شهية" المحدودة والشركة العربية لخدمات الأمن والسلامة المحدودة "أمنكو"، وغيرها من الشركات التي أثبتت نجاحه الباهر.


كما ألف سلطان العذل كتابا ضخما عن جده صالح باشا بن محسن بن عذل، وهو أحد رجال الملك عبد العزيز آل سعود.


ويحوي الكتاب أكثر من ألفي صفحة، واستعان العذل في تأليفه بعينيه فقط، وكتب مقدمته خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الذي كان ولي العهد آنذاك.


وحصل سلطان العذل على شهادة في تنظيم الوقت في مركز كوفي لتنمية المهارات القيادية، ثم شهادة في المتغيّرات والمبادئ المحورية القيادية في القرن الحادي والعشرين في مركز فرانكلن كوفي، ليضرب أعظم مثال على التحدي والإصرار لكل عربي يستطيع أن يسلك دربه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الملك سلمان يهنئ رئيسة إستونيا بذكرى الاستقلال

تغيير اسمها وتعيين وزير لها.. أمر ملكي سعودي بخصوص الهيئة العامة للرياضة

خادم الحرمين يؤدي صلاة الجنازة على الأمير طلال بن سعود

العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا بتعيين مستشار جديد بالديوان الملكي

برقية عزاء من خادم الحرمين وولي العهد السعودي في وفاة الشيخ القاسمي

بث مباشر.. كلمة الملك سلمان بشأن فيروس كورونا

ترشيحاتنا

رغم الجدل حول فعاليته.. بريطانيا تبدأ استخدام دواء جديدا لعلاج حالات كورونا الحرجة

حدث ليلا.. تحطيم أفضل أجهزة مستشفى شبرا.. انفجار بركان كراكاتوا.. ومد الحظر في السعودية

الأفراح مستمرة .. بيراميدز يوجه رسالة جديدة بشأن أحمد فتحي

ارتفاع أعداد المتعافين من كورونا بمستشفى العزل في الإسكندرية لـ64 حالة

هاني الناظر يكشف حقيقة انتقال فيروس كورونا من جسد الأموات للأحياء..فيديو

للسكر والقولون.. فوائد تناول خل التفاح على الريق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملفتة وتثير الجدل.. أجرأ 10 إطلالات للراقصة دينا في عيد ميلادها الـ 56

بعد إغلاق الكنائس لمواجهة كورونا .. أقباط بورسعيد يزينون منازلهم للاحتفال بأحد السعف

بنظارة بمبي ومكياج ناعم.. ميساء مغربي تبهر متابعيها من دبي