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فن

غادة عادل تروج لمسلسل ليالينا قبل عرضه في رمضان

الأحد 12/أبريل/2020 - 05:41 م
ليالينا
ليالينا
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محمد بدران

نشرت النجمة غادة عادل صورة بوستر مسلسها ليالينا عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت غادة برفقة بطلات العمل وعلقت قائلة: "مسلسل ليالينا رمضان 2020 ". 

ونال البوستر إعجاب متابعيها.

يشار إلى أن مسلسل "ليالينا" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي خلال فترة الثمانينات، ويشارك في بطولته صابرين، غادة عادل، خالد الصاوي، إياد نصار، سناء شافع، ميدو عادل، هبة عبدالغني، منة عرفة، محمد على رزق، حسني شتا، نهى عابدين، وعدد آخر من الفنانين الشباب.


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مسلسل ليالينا رمضان ٢٠٢٠

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