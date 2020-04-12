حق الشعب.. إزالة عمارة مخالفة في مطروح.. شاهد

قاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد حملة إزالة للتعديات على أراضى الدولة والبناء المخالف بدون تراخيص.





وأكد أن حملة الإزالة أسفرت عن إزالة عمارة جديدة على مساحة 400 متر مربع بمنطقة عزبة الأفراد بمدينة مرسى مطروح .





وأضاف أن الحملة تأتي في إطار إزالة التعديات على أراضى الدولة مع استغلال البعض لمواجهة الدولة لتداعيات فيروس كورونا والبناء المخالف بدون تراخيص .





وقال إن معدات ومسئولي مجلس مدينة مرسى مطروح برئاسة اللواء وليد المعداوى قامت بإزالة مبنى العمارة التى يتم إنشاؤها حديثا بدون اى تراخيص لافتا إلى قيام جميع مجالس المدن بحملات مماثلة.





وأوضح أنه تم اليوم استرداد أكثر من 400 فدان أراضي الدولة بعد إزالة كافة التعديات عليها .



