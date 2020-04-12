AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بالأسماء خسائر جيش مصر الأبيض.. 44 مصابا بفيروس كورونا توفي منهم 4

الأحد 12/أبريل/2020 - 08:41 م
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي
أعلنت النقابة العامة للأطباء، عدد حالات الإصابة بـ فيروس كورونا من الأطباء، طبقا للبيانات الواردة من النقابات للفرعية.

وبلغ إجمالي عدد الأطباء المصابين بفيروس كورونا المستجد، 44 طبيبا، وتوفي منهم 4 أطباء (اثنان منهم بعدوى مجتمعية بعيدا عن العمل).


أسماء الأطباء المتوفين :


 احمد اللواح


 سونيا عبد العظيم


 جبريل على يوسف
 

 طارق شكرى


وتابعت النقابة، في بيانها، ما زال الحصر مستمرا ومرشحا للزيادة، وندعو وزارة الصحة إلى إعلان الوضع الصحي للأطباء والأطقم الطبية أسوة بدول العالم، مع موافاة النقابة ببيانات الأطباء المصابين أولا بأول حتى تقوم النقابة بواجبها النقابى حيال أسرهم.


وطالبت نقابة الأطباء، جميع الجهات المختصة، بمتابعة توفير جميع مستلزمات الوقاية بالمنشآت الطبية، والتشديد على دقة استخدامها، مع ضرورة سرعة عمل المسح اللازم للمخالطين منهم لحالات إيجابية تطبيقا للبروتوكولات العلمية.


اقرأ ايضا: 

كورونا يقتحم شبرا الخيمة.. 3 وفيات منهم صاحب محل طيور

خبر صادم.. الحياة لن تعود لطبيعتها قبل عام بسبب كورونا

مستشفى العزل بالنجيلة بريء من انتقال فيروس كورونا لـ الإسماعيلية


كما شددت النقابة على جموع الأطباء بالحرص على ارتداء الواقيات الشخصية اللازمة، وعدم بدء العمل من دونها حمايةً لأنفسهم وللمجتمع، علما بأن وزارة الصحة أعلنت توافر جميع المستلزمات بجميع المنشآت الطبية.


وجددت النقابة طلبها من مجلس الوزراء بسرعة إضافة أعضاء الفريق الطبى المصابين والمتوفين بالعدوى للقانون رقم 16 لسنة 2018 الخاص بتكريم الشهداء والمصابين.


وتقدمت بخالص العزاء لجموع الأطباء ولأسر الشهداء، متمنية سرعة الشفاء للمصابين من الأطباء وجموع المواطنين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مؤتمر نقابات الأطباء الفرعية يحذر من خطورة استمرار هجرة الأعضاء

"الأطباء" تكرم الطبيب المتعافى من كورونا.. وتوجه رسالة لـ الصحة.. صور

الدكتور الشهيد.. محمد إمام ينعى الدكتور أحمد اللواح ويوجه رسالة للأطباء.. شاهد

الأطباء تطالب الصحة ببيانات المصابين من أعضائها بفيروس كورونا

خسائر الجيش الأبيض.. أكثر من 30 مصابا وحالتين وفاة.. تفاصيل

خسائر جيش مصر الأبيض.. أكثر من 30 مصابا وحالتي وفاة.. نقابة الأطباء تطالب ببيانات المصابين.. والصحة تنعي الطبيب أحمد اللواح شهيد الواجب

ترشيحاتنا

ابنة شقيق عمرو أديب تسرد تفاصيل رحلتها من أمريكا إلى الحجر الصحي

عالم بريطاني يكشف عن موعد إعلان علاج فيروس كورونا

شقيق المتوفاة بـ كورونا يكشف تفاصيل صادمة عن رفض أهالي الدقهلية دفن جثمانها ..فيديو

لاعب غير تقليدى.. نجم الزمالك السابق يتغزل فى مهاجم الأهلي المعار لـ إنبي

منطقة مجهولة.. بيل جيتس يشن هجوما عنيفا على حكومات العالم بسبب فيروس كورونا

حيدر أبو شديد.. كيف يواجه شمشون العرب فيروس كورونا؟.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ هاف ستومك.. كنزى عمرو دياب بإطلالة مثيرة للجدل.. شاهد

دراسة طبية جديدة تكشف عن علاج فعال في مواجهة كورونا المستجد

تجريدي ده يا خلف .. تعرف على خصائص المدرسة التجريدية في الفن التشكيلي وأسرار اتهامها بعدم الفهم