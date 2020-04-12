بالأسماء خسائر جيش مصر الأبيض.. 44 مصابا بفيروس كورونا توفي منهم 4

أعلنت النقابة العامة للأطباء ، عدد حالات الإصابة بـ فيروس كورونا من الأطباء، طبقا للبيانات الواردة من النقابات للفرعية.





وبلغ إجمالي عدد الأطباء المصابين بفيروس كورونا المستجد، 44 طبيبا، وتوفي منهم 4 أطباء (اثنان منهم بعدوى مجتمعية بعيدا عن العمل).









أسماء الأطباء المتوفين :









احمد اللواح









سونيا عبد العظيم









جبريل على يوسف





طارق شكرى









وتابعت النقابة، في بيانها، ما زال الحصر مستمرا ومرشحا للزيادة، وندعو وزارة الصحة إلى إعلان الوضع الصحي للأطباء والأطقم الطبية أسوة بدول العالم، مع موافاة النقابة ببيانات الأطباء المصابين أولا بأول حتى تقوم النقابة بواجبها النقابى حيال أسرهم.









وطالبت نقابة الأطباء، جميع الجهات المختصة، بمتابعة توفير جميع مستلزمات الوقاية بالمنشآت الطبية، والتشديد على دقة استخدامها، مع ضرورة سرعة عمل المسح اللازم للمخالطين منهم لحالات إيجابية تطبيقا للبروتوكولات العلمية.









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كما شددت النقابة على جموع الأطباء بالحرص على ارتداء الواقيات الشخصية اللازمة، وعدم بدء العمل من دونها حمايةً لأنفسهم وللمجتمع، علما بأن وزارة الصحة أعلنت توافر جميع المستلزمات بجميع المنشآت الطبية.









وجددت النقابة طلبها من مجلس الوزراء بسرعة إضافة أعضاء الفريق الطبى المصابين والمتوفين بالعدوى للقانون رقم 16 لسنة 2018 الخاص بتكريم الشهداء والمصابين.









وتقدمت بخالص العزاء لجموع الأطباء ولأسر الشهداء، متمنية سرعة الشفاء للمصابين من الأطباء وجموع المواطنين.



