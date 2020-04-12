حملة جديدة من فيات كرايسلر لإقناع الناس بالبقاء في المنزل

أقامت مجموعة فيات كرايسلر والشركات التابعة لها ، حملة إعلانية جديدة بغرض إقناع الناس بعدم القيادة والبقاء في المنزل ، بعد انتشار الوباء العالمى الجديد فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 .

وستشمل الحملة الإعلانية وسائل التواصل الاجتماعي وسيتم إرسال رسائل من حسابات ألفا روميو وكرايسلر ودودج وفيات وجيب ورام.

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تبدأ حملة جيب اليوم وعلى ما يبدو فإنها ستكون تكون مألوفة جدًا وذلك لأنها تشبه بشدة إعلان الشركة خلال السوبربول الأخير، ومع ذلك، فإن الرسالة ستكون مختلفة هذه المرة حيث تقول: "نحن نتفهم أن كل الأيام أصبحت مملة ومشابهة لبعضها، ولكن حرصًا على سلامتكم، ابقوا في المنزل، حافظوا على صحتكم، وعندما نتغلب على هذه الأزمة، فإن الأمور ستكون على يرام."

تختلف حملة رام قليلًا حيث تشجع على العمل من المنزل، كما أنها تعطي التحية والتقدير لموظفي وأطباء الطواقم الطبية وعمال الرعاية الصحية والمزارعين وعمال المرافق الأساسية الذين يخاطرون بأنفسهم في سبيل توفير وسائل الرائحة والحماية المختلفة للجميع.

من ناحية أخرى، تقوم ألفا روميو بالترويج لأن الجائحة الحالية تمثل سباقًا للإنسانية، حيث تقول أنه في الوقت الحالي، الشيء الوحيد المهم هو الحفاظ على صحة الناس، والطريقة الوحيدة لفعل ذلك هي العمل كفريق.

إعلان كرايسر تم إطلاقه منذ فترة ويشجع الناس أيضًا على البقاء في المنزل، لكن على الجانب الأخر فإن إعلان فيات والذي أطلقت عليه اسم "نحن إيطاليا"، يتميز بتعليق صوتي من فرانسيس فورد كوبولا، والذي أشار إلى أن العالم مر بأوقات صعبة من قبل، وسيمر بفيروس كورونا هو الأخر.

وقال أوليفر فرانسوا، رئيس التسويق في فيات كرايسلر، إن الشركة تريد إرسال رسائل أمل وتضامن وتفاؤل إلى كل من يقوم بدوره في مكافحة انتشار الفيروس القاتل، وللأشخاص الذين يقيمون في المنزل وكذلك العاملين في الخطوط الأمامية، وترغب الشركة في تشجيع المواطنين الذين يمكنهم البقاء في المنزل وعدم القيادة على القيام بذلك للمساعدة في الحد من انتشار الوباء."