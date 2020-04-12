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أحمد موسى: القوات المسلحة تنتج 100 ألف كمامة يوميا توزع بالمجان

الأحد 12/أبريل/2020 - 10:57 م
صدى البلد
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حمزة شعيب - أسامة علي
عرض الإعلامي أحمد موسى، فيديو يرصد توزع القوات المسلحة الكمامات على المواطنين داخل محطات المترو، قائلا: مجهود كبير وعظيم من رجال القوات المسلحة كل التحية لهم".

وتابع موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، قائلا:" القوات المسلحة تنتج يوميا 100 ألف كمامة يتم توزيعها على المواطنين، معقبا:"فيه بلد في العالم بتعمل كده لصالح شعبها".

وأصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها لهيئة الإمداد والتموين بتوفير الماسكات الطبية الواقية وتوزيعها على المواطنين مجانًا بالأماكن العامة والميادين الرئيسية ومحطات مترو الأنفاق الرئيسية ومواقف النقل الجماعى والتى يتردد عليها أعداد  كبيرة من المواطنين.



جدير بالذكر أن القوات المسلحة قامت بفتح خمسة خطوط إنتاج جديدة ومطورة للماسكات الطبية التنفسية وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية بإنتاج يومى يصل إلى 100 ألف ماسك وتوفيرها للمواطنين فى ظل خطة الوقاية الشاملة التي تنتهجها الدولة لمواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا.

يأتى ذلك فى إطار خطة القوات المسلحة لتقديم جميع إمكاناتها لمعاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة خطر انتشار فيروس كورونا بما يكفل سلامة ووقاية أفراد الشعب المصرى، كما يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى باتخاذ جميع الإجراءات الوقائية الحاسمة للحد من انتشار فيروس كورونا.

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