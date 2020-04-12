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تحيا مصر: قافلة محملة بـ١٠ أطنان مواد غذائية و٢.٥ طن لحوم للمعتمدية

الأحد 12/أبريل/2020 - 11:02 م
صندوق تحيا مصر
صندوق تحيا مصر
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حمزة شعيب - أسامة علي
 قال محمد مختار المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إنه تم توفير قافلة محملة ب ١٠ أطنان من المواد الغذائية و٢.٥ طن من اللحوم لقرية المعتمدية بمحافظة الجيزة والتي تخضع حاليا للحجر الصحي.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الصندوق يعمل كمعاون لأجهزة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا

أشار إلى أن أن الصندوق منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد وفر 1000 مضخة حقن سوائل بالإضافة إلى 200 جهاز تنفس صناعي لدعم القطاع الطبي، ويتم التنسيق حاليا لتدبير 124 جهاز تنفس صناعي

وأكد أن توزيع المساعدات في قرية المعتمدية كان التسليم كان في حضور مسؤول بوزارة التضامن الاجتماعي ووبطاقة الرقم القومي للشخص الذي سيحصل على المساعدات.

ولفت إلى أنه جاري حاليا التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لإعمار القرى المنكوبة ورعاية الأسر المتضررة من السيول التي واجهتها البلاد مؤخرا، حيث تم رصد 100 مليون جنيه من الصندوق.

وأوضح محمد مختار المتحدث باسم صندوق تحيا مصر ، أنهم سيكونوا موجودين في أكثر من محافظة لتوصيل المساعدات للعمالة غير المنتظمة ، مؤكدا مشروعات الصندوق تعمل بكامل كفائتها وطاقتها.
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