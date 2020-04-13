هاني حتحوت يزف بشرى سارة لـ جمهور الزمالك.. فيديو

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن أزمة تمديد عقد محمود علاء، مدافع الفريق الأول للكرة بنادي الزمالك، قد انتهت تماما، واحتفظ النادي الأبيض بخدمات اللاعب لسنوات أخرى مقبلة.
وأضاف الإعلامي هانى حتحوت خلال برنامج «الماتش» ، على قناة « صدى البلد»، قائلا: إن إدارة الزمالك فاتحت اللاعب من أجل تمديد عقده نظرا لحاجة الفريق لخدماته وهو ما قوبل بالترحاب من جانب المدافع الدولى".
وأوضح الإعلامي هانى حتحوت، إن محمود علاء كان يشترط إدراج بند الشرط الجزائي فى عقده، وهو ما رفضته إدارة الزمالك، إلا انها وعدته بالرحيل عن ميت عقبة، فى حال حصوله على عقد احترافي يليق باللاعب والنادي، ليوافق محمود علاء ويوقع على العقود الجديدة.
وكشف مسؤولو نادي الزمالك ، اليوم عن أحقية النادي في توثيق عقد محمود علاء مدافع الفريق الابيض، يأتي هذا بعدما قام اللاعب بتمديد تعاقده مع القلعة البيضاء حتى موسم 2024 خلال الأيام القليلة الماضية.
ونفى مسؤولو القلعة البيضاء الأنباء التي ترددت في الآونة الأخيرة بشأن عدم قدرة النادي على توثيق عقد اللاعب في الفترة الحالية. خاصة أن اللاعب قام بتمديد عقده مع النادي، ولم ينته تعاقده مع الزمالك ليوقع على عقود جديدة.
وأوضح مسؤولو الزمالك أن لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم تسمح للأندية بتوثيق عقود اللاعبين بعد تمديدها في أي وقت.