AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

هاني حتحوت يزف بشرى سارة لـ جمهور الزمالك.. فيديو

الإثنين 13/أبريل/2020 - 12:02 ص
هاني حتحوت
هاني حتحوت
Advertisements
حسن العمدة
قال الإعلامي هاني حتحوت، إن أزمة تمديد عقد محمود علاء، مدافع الفريق الأول للكرة بنادي الزمالك، قد انتهت تماما، واحتفظ النادي الأبيض بخدمات اللاعب لسنوات أخرى مقبلة.

وأضاف الإعلامي هانى حتحوت خلال برنامج «الماتش» ، على قناة « صدى البلد»، قائلا: إن إدارة الزمالك فاتحت اللاعب من أجل تمديد عقده نظرا لحاجة الفريق لخدماته وهو ما قوبل بالترحاب من جانب المدافع الدولى".

وأوضح الإعلامي هانى حتحوت، إن محمود علاء كان يشترط إدراج بند الشرط الجزائي فى عقده، وهو ما رفضته إدارة الزمالك، إلا انها وعدته بالرحيل عن ميت عقبة، فى حال حصوله على عقد احترافي يليق باللاعب والنادي، ليوافق محمود علاء ويوقع على العقود الجديدة.

وكشف مسؤولو نادي الزمالك ، اليوم عن أحقية النادي في توثيق عقد محمود علاء مدافع الفريق الابيض، يأتي هذا بعدما قام اللاعب بتمديد تعاقده مع القلعة البيضاء حتى موسم 2024 خلال الأيام القليلة الماضية.

ونفى مسؤولو القلعة البيضاء الأنباء التي ترددت في الآونة الأخيرة بشأن عدم قدرة النادي على توثيق عقد اللاعب في الفترة الحالية. خاصة أن اللاعب قام بتمديد عقده مع النادي، ولم ينته تعاقده مع الزمالك ليوقع على عقود جديدة.

وأوضح مسؤولو الزمالك أن لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم تسمح للأندية بتوثيق عقود اللاعبين بعد تمديدها في أي وقت.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسميا.. محمود علاء يجدد عقده مع الزمالك لـ 5 مواسم

بعد تمديد تعاقده 5 سنوات.. أرقام مميزة ولقب تاريخي لـ محمود علاء مع الزمالك.. تفاصيل

شوبير يرد على تصريحات مرتضى منصور بشأن نجم الزمالك

الزمالك يؤكد أحقيته في توثيق عقد محمود علاء

ترشيحاتنا

بـ هاف ستومك.. كنزى عمرو دياب بإطلالة مثيرة للجدل.. شاهد

علامات الساعة .. ظهرت 2 بالسعودية وتبقى ٤ على نهاية العالم.. صور

هل حقا المدينة المنورة لا تصاب بالطاعون؟.. فلماذا عُلقت الصلاة بالمسجد النبوى؟.. مفكر إسلامي يجيب

بالأسماء خسائر جيش مصر الأبيض.. 44 مصابا بفيروس كورونا توفي منهم 4

استقالة وزير الداخلية التركي بسبب أزمة كورونا

الأزهر: امتحانات نهاية العام في موعدها ولن نلجأ لـ الإلكتروني إلا في هذه الحالة

AdvertisementS

هاني حتحوت يزف بشرى سارة لـ جمهور الزمالك.. فيديو

كاف يعلن موعد إقامة المباريات المتبقية من بطولتي الكونفدرالية ودوري أبطال أفريقيا ..فيديو

أخبار النادي الأهلي اليوم.. حقيقة التوقيع مع بديل رمضان صبحي.. ومفاوضات مع 6 لاعبين بدلا من أحمد فتحي

إسلام الشاطر يسخر من خالد قمر بعد تصريحاته عن توقيعه للأهلي

لاعب غير تقليدى.. نجم الزمالك السابق يتغزل فى مهاجم الأهلي المعار لـ إنبي

لاعب الزمالك على وشك الرحيل بسبب قرار اتحاد الكرة

فيريرا يخرج عن صمته ويتحدث عن تجربة الزمالك

إنبي يصدم الأهلي بشأن هذا اللاعب.. تفاصيل

سيلعب فى مصر بنسبة 40٪.. وكيل مهاجم مازيمبي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك لضمه

حقيقة تجميد أحمد فتحي فى الأهلي بعد التوقيع لـ بيراميدز.. فيديو

أخبار الرياضة.. اتحاد الكرة يحسم مصير عقوبات بيراميدز بعد ضم أحمد فتحي.. ونجم الزمالك يقترب من الرحيل بسبب اتحاد الكرة

شاهد.. خبير لوائح يكشف مفاجأة في انتقال أحمد فتحي لـ بيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذري مستحضرات التجميل.. 7 محاذير لتجنب نقل فيروس كورونا

عشان هتحتجيها كتير.. طريقة عمل الكريمة اللباني خطوة بخطوة

بـ أوف شولدر.. أول ظهور لـ ليلى علوى بعد وفاة طليقها بإطلالة شبابية