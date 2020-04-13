هاني حتحوت يزف بشرى سارة لـ جمهور الزمالك.. فيديو

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن أزمة تمديد عقد محمود علاء، مدافع الفريق الأول للكرة بنادي الزمالك، قد انتهت تماما، واحتفظ النادي الأبيض بخدمات اللاعب لسنوات أخرى مقبلة.





وأضاف الإعلامي هانى حتحوت خلال برنامج «الماتش» ، على قناة « صدى البلد»، قائلا: إن إدارة الزمالك فاتحت اللاعب من أجل تمديد عقده نظرا لحاجة الفريق لخدماته وهو ما قوبل بالترحاب من جانب المدافع الدولى".





وأوضح الإعلامي هانى حتحوت، إن محمود علاء كان يشترط إدراج بند الشرط الجزائي فى عقده، وهو ما رفضته إدارة الزمالك، إلا انها وعدته بالرحيل عن ميت عقبة، فى حال حصوله على عقد احترافي يليق باللاعب والنادي، ليوافق محمود علاء ويوقع على العقود الجديدة.



