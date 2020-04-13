خوف شديد.. أستاذ طب نفسي: رفض دفن موتى كورونا ليس تنمرًا

علق الدكتور محمد المهدى أستاذ الطب النفسى بجامعة الأزهر، على واقعة رفض بعض الأهالى دفن موتى مصابى فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، أو المصابين منه قائلًا: أن ذلك لا يعد تنمرًا بل يندرج تحت مسمى "النبذ الاجتماعى"، موضحًا أن الخوف الشديد مع جهل البعض بطبيعة الفيروس القاتل، يجعلهم فريسة للنبذ الاجتماعى، وهو أن يصدر من الإنسان أمورا لا تتوافق تمامًا وطباعه العادية.

وأضاف "مهدى"، خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى، ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن المشاهد السلبية التى نشاهدها من البعض مثل الهرب من مصابى كورونا ، أو التصدى لدفنهم فى المقابر، ناتج عن الخوف، وتابع:"الدافع من وراء هذا هو الخوف .. وهو ما نسميه بالنبذ الاجتماعى وليس كرها للشخص أو إهانته والعمد فى إيذائه، ولكن الإنسان تحت تأثير الخوف تصدر منه أفعال خلاف ما يكون عليه فى الأحوال الطبيعية".

وأكد أستاذ الطب النفسى بجامعة الأزهر، أننا فى حاجة إلى حالة من الطمأنة مقابل حالة التخويف من فيروس كورونا حتى يحدث التوازن المطلوب الذى يجعل المواطنين لا تصدر منهم أشياء تخالف عادات وتقاليد المجتمع المتعارف عليها ، وتابع:"التوعية أمر ضرورى ومطلوب وفى حالة استمرار ظاهرة النبذ الاجتماعى يتم تطبيق القانون على المخالفين".



