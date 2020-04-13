AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خوف شديد.. أستاذ طب نفسي: رفض دفن موتى كورونا ليس تنمرًا

الإثنين 13/أبريل/2020 - 07:50 ص
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار

علق الدكتور محمد المهدى أستاذ الطب النفسى بجامعة الأزهر، على واقعة رفض بعض الأهالى دفن موتى مصابى فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، أو المصابين منه قائلًا: أن ذلك لا يعد تنمرًا بل يندرج تحت مسمى "النبذ الاجتماعى"، موضحًا أن الخوف الشديد مع جهل البعض بطبيعة الفيروس القاتل، يجعلهم فريسة للنبذ الاجتماعى، وهو أن يصدر من الإنسان أمورا لا تتوافق تمامًا وطباعه العادية.

 

وأضاف "مهدى"، خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى، ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر  القناة الأولى المصرية، أن المشاهد السلبية التى نشاهدها من البعض مثل الهرب من مصابى كورونا ، أو التصدى لدفنهم فى المقابر، ناتج عن الخوف، وتابع:"الدافع من وراء هذا هو الخوف .. وهو ما نسميه  بالنبذ الاجتماعى وليس كرها للشخص أو إهانته والعمد فى إيذائه، ولكن الإنسان تحت تأثير الخوف تصدر منه أفعال خلاف ما يكون عليه فى الأحوال الطبيعية".

 

وأكد أستاذ الطب النفسى بجامعة الأزهر، أننا فى حاجة إلى حالة من الطمأنة مقابل حالة التخويف من فيروس كورونا حتى يحدث التوازن المطلوب الذى يجعل المواطنين لا تصدر منهم أشياء تخالف عادات وتقاليد المجتمع المتعارف عليها ، وتابع:"التوعية أمر ضرورى ومطلوب وفى حالة استمرار ظاهرة النبذ الاجتماعى يتم تطبيق القانون على المخالفين".


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نقل متوفى في ربع نقل .. عزل مدير جمعية دفن الموتى في بورسعيد.. شاهد

أحمد كريمة: تجوز إقامة صلاة الغائب على موتى كورونا والصلاة عليهم داخل القبور.. فيديو

فتاوى تشغل الأذهان.. حكم دفن الموتى في قبر واحد وموقف الشرع من حرق جثث كورونا.. وأستاذ بالأزهر يوضح حكم الصلاة مع وجود الفرجات بين المأمومين

برلماني: التنمر ضد مصابي كورونا يدفعهم للعزوف عن إجراء التحاليل

الأهالي رفضوا دفنها.. نائب الدقهلية يوضح كيفية التعامل مع موتى كورونا

رفضوا دفنها خوفا من العدوى.. واقعة تنمر بالدقهلية ضد طبيبة توفيت متأثرة بفيروس كورونا.. والبرلمان يطالب بإجراءات لتحصين موتى الجيش الأبيض

ترشيحاتنا

باكيا على الهواء.. زوج طبيبة شبرا البهو يفجر مفاجأة عن سبب الوفاة.. فيديو

فى 5 خطوات فقط..خلى عربيتك شقة فاخرة

نجم الزمالك السابق يهاجم التحكيم: يساندون الأهلي بركلات جزاء وهمية

ليس لي دخل في غضبكما.. الجنايني يرد على الأهلي والزمالك.. فيديو

بسبب أزمة كورونا.. أبو العينين يوجه رسالة مهمة للإعلاميين.. فيديو

الوضع في غاية الصعوبة.. بيل جيتس يحدد موعد انتهاء أزمة فيروس كورونا وعودة الحياة لطبيعتها

AdvertisementS

الصحة العالمية تكشف موعد انتهاء فيروس كورونا في العالم

بالأحضان والـ دي جي.. كارثة أثناء استقبال ممرضة متعافية من كورونا في دمياط

دواء جديد قد يكتب نهاية كورونا.. طبيب أمريكي يكشف التفاصيل

ابنة الممثل الهارب محمد شومان: عايزة أشيل اسمه من البطاقة.. فيديو

ليست من الخفافيش أو البنجول.. حقائق صادمة عن أصل انتشار كورونا

وجوده هو الأذى في حياتنا.. الجمهور يطارد الممثل الهارب محمد شومان بعد تصريحات ابنته

علامات حضور ملك الموت .. 7 أمور إذا رأيتها فاعلم أن روح المحتضر تفارق جسده

قفزة جنونية.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 13-4-2020

أخبار الفن| ابنة الممثل الهارب محمد شومان تتبرأ منه .. تفاصيل الحجر الصحي لإبنة منال سلامة

أهم الأخبار ليلا..ضربة قاتلة للفنان الهارب محمد شومان من ابنته..دواء جديد لـ كورونا..وزير التعليم يصدر بيانا جديدا اليوم

ممرضة تضحي بحياتها من أجل مصاب بفيروس كورونا

أكتشفيها فورًا.. أهم الأخطاء التى تفسد طهى السمك .. تعرفى عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصمم عالمى يعيد إحياء فولكس فاجن شيروكو.. صور

بمكياخ صاخب.. غادة عبد الرازق تخطف الأنظار فى احدث ظهور لها

5 عادات تدمر جهاز المناعة وتنقل فيروس كورونا