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رياضة

الكاف يحدد الفرق المشاركه في مونديال الأندية الموسم المقبل.. فيديو

الإثنين 13/أبريل/2020 - 01:49 ص
الكاف
الكاف
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ياسمين تيسير
أكد عبدالمنعم باه السكرتير العام للاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف" أنه سيتم تحديد ملعب مباراة نهائي دوري ابطال افريقيا والكونفدرالية في وقت مبكر الموسم المقبل.

وأضاف عبدالمنعم باه في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت " أن اعلان الملعب سيكون قبل دور المجموعات الموسم المقبل من أجل حسم الامر مبكرا. 

وأضاف عبد المنعم باه أن الكاف حرص على تحديد الملعب على ارض محايده من أجل البعد عن الازمات مثلما حدث الموسم الماضي.

وأكمل أن سهوله الوصول للمدينه هو احد اهم المعايير الهامه لتحديد البلد المستضيف. 

اما عن بطولة كأس العالم للاندية الموسم المقبل فأكد ان بطلي الموسم الحالي والموسم المقبل سيشاركا في البطولة بالاضافة لـ الفائز من مباراة فاصلة بين خساري نهائي البطولتين.

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