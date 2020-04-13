شاهد.. برومو مسلسل اتنين في الصندوق

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل " اتنين في الصندوق "، البرومو الرسمي للعمل؛ تمهيدًا لعرضه في شهر رمضان المقبل 2020 على شاشة قناة MBC masr، و Mbc5.





وضم البرومو كل من الفنان "حمدي الميرغني، واوس اوس، في مشهد كوميدي، مع مذيع قام بسؤالهم سؤال للفوز بجائزة، كانت عبارة عن السفر إلى القاهرة.





مسلسل " اتنين في الصندوق " من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، نهى عابدين، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في 30 حلقة.



