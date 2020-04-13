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أخبار البلد

نقيب المحامين: تعديلات قانون المحاماة استبعدت غير الحاصلين على الثانوية العامة

الإثنين 13/أبريل/2020 - 11:48 ص
رجائي عطية
رجائي عطية
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عبدالوكيل ابوالقاسم

قال  نقيب المحامين رجائي عطية، أن تعديلات قانون المحاماة رقم 147 لسنة 2019 استبعدت غير الحاصلين على الثانوية العامة من خريجي التعليم المفتوح.

وحول نص  الإحاطة الصادرة اليوم قال نقيب المحامين لعلم جميع الزملاء الزميلات المحامين والمحاميات أن الفقرة الثالثة من المادة 13 من قانون المحاماة المعد والصادر سلفا قد استبعدت بصريح نصها غير الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة في مصر – من عداد من يتم قبولهم بالنقابة من الحاصلين على إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق، وإن ما اتخذته هو التطبيق الصحيح للقانون رقم 147 لسنة 2019 الصادر سلفا بعد الدراسة دراسة مستفيضة.

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