للوقاية من فيروس كورونا.. الصحة توجه نصائح للمواطنين قبل دخول المنزل

قدّمت وزارة الصحة والسكان، عددًا من النصائح والإرشادات للمواطنين، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19(.





وجاءت النصائح عند العودة إلى المنزل، يجب أن تقوم بـ 10 إجراءات لحمايتك وحماية المقربين منك، كالتالي:-





خلع الحذاء خارج المنزل.





خلع الملابس ووضعها جانبًا، وغسلها وحدها بحرارة 60 إلى 70 درجة مئوية.





غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20-30 ثانية.





غسل الوجه بالماء والصابون.





التخلص من الكمامات والجوانتيات بطريقة آمنة فور خلعها.





وضع الأكياس الشرائية لفترة، ومن ثم ترتيبها والاستمرار بغسل اليدين.





غسل المعلبات بالماء والصابون.





غسل الخضروات والفواكه بالماء الجاري، أو ماء وخل، ثم تجفيفها.





الاستمرار بمسح الأسطح وتعقيمها.



