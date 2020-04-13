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محافظات

شاهد.. محافظ مطروح يتفقد رصف مدخل المدينة قبل الصيف

الإثنين 13/أبريل/2020 - 03:54 م
محافظ مطروح يتفقد
محافظ مطروح يتفقد رصف مدخل مدينة مرسي مطروح
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ايمن محمود
تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح صباح اليوم الاثنين أعمال تطوير طريق سملا علم الروم بالمدخل الشرقي لمدينة مرسي مطروح للاطمئنان على سير الاعمال ونسب التنفيذ في إطار الجولات الميدانية لمتابعة المشروعات التنمويةوالخدمية التى تجري على أرض المحافظة  .

واطمأن محافظ مطروح، على نسب التنفيذ للاعمال ،موجها بالحرص على ضرورة الالتزام بارتداء جميع العمال للكمامات حفاظا على سلامتهم كاجراء وقائى ضد فيروس كورونا .

وأشاد محافظ مطروح بالجهود المبذولة في تطوير الطريق الذى يبلغ طوله ٧كم مزدوج كشريان مرورى ييسر حركة المواصلات ويقلل من الكثافةوالازدحام المرورى خاصة خلال موسم الصيف السياحي .

حيث يجرى العمل على 3 مراحل منها مرحلة التشطيب والاعداد لوضع طبقة الإسفلت على مسافة ٣،٥ كم، بالإضافةإلى مرحلتي وضع وفرد طبقة السن في باقي المسافة، والذى تنفذه الشعبة الهندسيةبالمنطقة الغربية العسكرية تحت اشراف مديرية الإسكان بالمحافظة .

ووجه محافظ مطروح ، بمزيد من الحهد لسرعة إنهاء الأعمال في توقيتاتها المحددة واستمرار تنسيق ومتابعة الأعمال بين مركز و مدينة مرسي مطروح ومديريةالاسكان وشركتى الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى بمطروح ،مع مراعاة مناسب الطريق والميول اللازمة لصرف مياه الأمطار.

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https://www.elbalad.news/4267049
شاهد.. محافظ مطروح يتفقد رصف مدخل المدينة قبل الصيف
شاهد.. محافظ مطروح يتفقد رصف مدخل المدينة قبل الصيف
شاهد.. محافظ مطروح يتفقد رصف مدخل المدينة قبل الصيف
شاهد.. محافظ مطروح يتفقد رصف مدخل المدينة قبل الصيف
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