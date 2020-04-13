AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

حالتا وفاة بالعراق.. و26 مصابًا جديدًا بكورونا

الإثنين 13/أبريل/2020 - 05:22 م
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي

أعلن العراق عن ارتفاع جديد في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، وفق ماذكرت وسائل إعلام محلية.

وسجل العراق اليوم الإثنين 26 إصابة جديدة بالفيروس إضافة إلى حالتي وفاة.

أعلنت دائرة صحة الرصافة ببغداد،،تسجيل 25 حالة شفاء جديدة من فيروس كورنا خلال يومٍ واحدٍ، ليرتفع العدد التراكمي لحالات الشفاء إلى ٩٠ حالة شفاء في الرصافة.

وقال مدير عام دائرة صحة الرصافة، عبد الغني الساعدي، في بيانٍ أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، "نعلن شفاء 25 مصابًا بفيروس كورونا في مستشفى ابن الخطيب وهي أعلى نسبة تعاف لمرضى يتم شفاؤهم في يوم واحد، بفضل جهود الفريق الطبي بالمستشفى وكل المؤسسات الصحية".

وبحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة العراقية فإن مجموع كل الحالات المصابة بفيروس كورونا في العراق وصل إلى 1352 إصابة، منها 640 حالة شفاء، و76 حالة وفاة.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

العراق يسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

العراق يعلن شفاء 15 مصابا بـ فيروس كورونا

الصحة العراقية: كربلاء تسجل حالة وفاة ثانية لرجل مصاب بكورونا

العراق تعلن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 233 حالة

كردستان العراق تسجل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

بينهم 11 من عائلة واحدة بالعراق.. النجف تسجل 22 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

ترشيحاتنا

بعد فتحي وإكرامي .. منافسة شرسة بين الأهلي وبيراميدز على هذا اللاعب

فرج عامر يزف بشرى سارة بشأن مصير الدوري المصري الممتاز

الصحة العالمية: شفاء 85 % من إصابات كورونا في مصر

عمدة نيويورك يعلن نبأ سارا بشأن انتشار كورونا في المدينة

اكتشاف 6 فيروسات خطرة جديدة في أجسام الخفافيش من عائلة كورونا

بعد تعافي مصابي كورونا.. الدقهلية تفك الحظر على السماحية وأبو رجيلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 حيل طبيعية .. علاج الكيس الدهني بالعين في 4 أيام

رغم العزل الذاتي.. سيدة تصاب بفيروس كورونا عن طريق مشتريات البقالة

بصورة من 2007.. جاد شويري يستعيد ذكرياته مع حكيم وإيهاب توفيق