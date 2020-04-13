حالتا وفاة بالعراق.. و26 مصابًا جديدًا بكورونا

أعلن العراق عن ارتفاع جديد في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، وفق ماذكرت وسائل إعلام محلية.

وسجل العراق اليوم الإثنين 26 إصابة جديدة بالفيروس إضافة إلى حالتي وفاة.

أعلنت دائرة صحة الرصافة ببغداد،،تسجيل 25 حالة شفاء جديدة من فيروس كورنا خلال يومٍ واحدٍ، ليرتفع العدد التراكمي لحالات الشفاء إلى ٩٠ حالة شفاء في الرصافة.

وقال مدير عام دائرة صحة الرصافة، عبد الغني الساعدي، في بيانٍ أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، "نعلن شفاء 25 مصابًا بفيروس كورونا في مستشفى ابن الخطيب وهي أعلى نسبة تعاف لمرضى يتم شفاؤهم في يوم واحد، بفضل جهود الفريق الطبي بالمستشفى وكل المؤسسات الصحية".

وبحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة العراقية فإن مجموع كل الحالات المصابة بفيروس كورونا في العراق وصل إلى 1352 إصابة، منها 640 حالة شفاء، و76 حالة وفاة.