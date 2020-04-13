الحكومة تدرج 55.7 مليار جنيه للإسكان الاجتماعي بالموازنة الجديدة

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن رفع مخصصات دعم الإسكان الإجتماعي بـ 5.7 مليار جنيه بموازنة العام المالي المقبل.





وأضاف "معيط"، في تصريحات صحفية اليوم، الإثنين، أنه تم تخصيص 50 مليار جنيه أخري ضمن مبادرات التمويل العقارى لمتوسطى الدخل، موضحا أن تلك المبالغ ستوجه للتمويل العقارى من خلال البنوك ولمدة حدها الاقصى 20سنة بسعر عائد 10%.





وأكد أنه ستتم زيادة الدعم المتعلق بالجانب الاجتماعي، والدعم النقدي (معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة)بـ 2.7%ليصل إلي 19مليار جنيه، مشيرًا إلى تخصيص ٨٤,٥ مليار جنيه لـ منظومة السلع التموينية ورغيف العيش.