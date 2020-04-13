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وزير التعليم يكشف تفاصيل التعاون مع مايكروسوفت لتوفير برامج للطلاب

الإثنين 13/أبريل/2020 - 07:24 م
طارق شوقي
طارق شوقي
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حمزة شعيب
أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك حتى الآن 417 ألفا و 788 ولي أمر حرصوا على الانضمام إلى منصة "إدمودو" منذ انطلاقها.


وقال وزير التربية والتعليم، أثناء المؤتمر الذى تم عرضه عبر قناة "إكسترا نيوز"، إنه من المتوقع في الأيام القادمة أن يصل عدد الطلاب على المنصة إلى 20 مليون طالب، كما سيصل عدد المعلمين لمليون و300 ألف؛ وذلك بالتعاون المشترك مع شركة مايكروسوفت لتوفير برامج "أوفيس" لـ 20 مليون طالب.


وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، استعرض في رسالة مصورة اليوم، الإجراءات والحلول التي قدمتها الوزارة لأبنائنا الطلاب في مختلف المراحل التعليمية، منذ بداية تعليق الدراسة (15 مارس 2020) بسبب فيروس كورونا، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب والاهتمام بضرورة استمرار التعلم عن بعد.


وأضاف شوقي، أن الوزارة قررت أيضًا قصر المناهج على ما تم تدريسه حتى تاريخ تعليق الدراسة (15 مارس 2020) لكافة المراحل التعليمية (عام/فني)، مشيرًا إلى أن الوزارة استحدثت المشروعات البحثية كبديل للامتحانات التقليدية للصفوف من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي.


وأعلن وزير التربية والتعليم عن أنه سيتم نشر المشروعات البحثية، اليوم، الخاصة بطلاب الدمج وطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي (منازل) وأبنائنا طلاب المصريين في الخارج، وذلك على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم.


وقال الدكتور طارق شوقي، إن الوزارة قدمت المكتبة الرقمية (https://study.ekb.eg) والتي تضم العديد من المراجع والمصادر التعليمية الرقمية المختلفة لمساعدة أبنائنا الطلاب على التعلم، كما أنها تعد مصدرًا رئيسيًا في إعداد المشروعات البحثية للطلاب في المراحل التعليمية من الصف الثالث الابتدائى حتى الثالث الإعدادي، لافتًا إلى أن الوزارة قدمت أيضًا منصة البث المباشر للحصص الافتراضية (https://stream.moe.gov.eg)، هذا بخلاف الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي.


وقدم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، شرحًا تفصيليًا لمنصة التواصل التعليمية (https://edmodo.org)، والتي تعد منصة تعليمية مجانية تقوم بمساعدة المعلمين على التواصل بأمان مع طلابهم وتدعم التعاون داخل فصل دراسي افتراضي عبر الإنترنت تحت إشراف ولي الأمر، وذلك بحضور مدرس وطالبتين.

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