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رياضة

برشلونة يقرر مقاضاة نائب رئيس النادي السابق ويعين أعضاء جدد في المجلس

الإثنين 13/أبريل/2020 - 10:40 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
قرر نادي برشلونة الإسباني، اليوم الإثنين، مقاضاة إميلي روسو، نائب رئيس النادي السابق، بعد الإتهامات التي لمح فيها بقيام الإدارة الحالية باختلاس أموال النادي.

وكان روسو قد تقدم باستقالته هو و5 أعضاء من مجلس إدارة نادي برشلونة، ولمح أن جوزيب ماريا بارتيميو رئيس النادي يقوم باختلاس أموال الفريق الكتالوني.

ونشر النادي الكتالوني بيانًا أكد فيه أنه سيتم رفع دعوى قضائية ضد روسو، بعد الإتهامات الخطيرة على حد وصفهم تجاه مجلس الإدارة، نافيين كل تلك الإدعاءات مؤكدين أنه لزامًا عليهم الدفاع عن موقف النادي ضد تلك الإدعاءات الخطيرة التي لا تحتمل.

وأعلن النادي أنه بناءً على توصية من بارتيميو، فأنه تقرر تعيين  كل من  جوردي مويكس وباو فيلانوفا، وأورويل توماس كنائبين للرئيس خلفًا لروسو، بالإضافة لتعيين مارتا بلانا أمينة سر المجلس، وديفيد بيلفر أمينًا للصندوق، و خافيير بورداس مديرًا مسؤولًا عن الفريق الأول لكرة القدم، وخافيير فيلاجوانا مسؤولًا عن الفريق الرديف و فرق الشباب وكرة القدم النسائية

يذكر أن الدوري الإسباني قد تم إيقافه لأجل غير مسمى، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا.
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