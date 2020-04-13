نظرية المؤامرة.. مستشار سابق لـ ترامب يتهم بيل جيتس بنشر فيروس كورونا.. تفاصيل

قال روجر ستون مستشار الرئيس الأمريكي السابق إن رجل الأعمال بيل جيتس قد يكون له يد في خلق ونشر فيروس كورونا حتى يتمكن من زراعة الرقائق الالكترونية في رؤوس الناس للتمييز بين المصابين بفيروس كورونا، وفقا لنتائج فحوصاتهم.





ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن ستون قوله إذا كان بيل جيتس قد لعب دورًا ما في إنشاء هذا الفيروس وانتشاره ، فهذا أمر مفتوح للنقاش الجاد"، وذلك ردا على سؤال حول نظرية المؤامرة فيما يتعلق بتشفي الوباء.





وأضاف ستون الحليف المقرب من ترامب منذ زمن أن جيتس وغيره يستخدمون اللقاحات والرقاقات الإلكترونية لمعرفة نتائج الاختبار"،





وأصر ستون على نظريته مشيرا إلى احتمالية أن تصبح اللقاحات ضد كورونا إلزامية.





وأضاف "أنه وعلماء آخرون يستخدمونه للتطعيمات الإلزامية والقصاصات الصغيرة حتى نعرف إذا تم اختبارها.





وكان جيتس مدافعًا صريحًا عن الاستعدادات لأزمة صحية عالمية مثل هذه الفيروسات، لدرجة انتشار حديث حول تنبؤ جيتس بالمرض قبل 3 أعوام.



