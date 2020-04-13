بفرمان فايلر.. الأهلي يكثف مفاوضاته للتعاقد مع حسام حسن

كثف النادي الأهلي مفاوضاته من أجل الحصول على خدمات مهاجم فريق الكرة الأول بنادي سموحة حسام حسن، وذلك خلال الموسم المقبل.





وأكد الإعلامي محمد فاروق في تصريحات تلفزيونية اليوم الاثنين أن الأهلي يكثف مفاوضاته مع سموحة من أجل إنهاء صفقة حسام حسن بداية من الموسم الجاري.





وأشار محمد فاروق في تصريحاته إلى أن التعاقد مع حسام حسن يأتي بقرار من المدير الفني السويسري رينيه فايلر وذلك لرغبته في التعاقد مع رأس حربة جديد.



