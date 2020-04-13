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رياضة

بفرمان فايلر.. الأهلي يكثف مفاوضاته للتعاقد مع حسام حسن

الإثنين 13/أبريل/2020 - 11:18 م
صدى البلد
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نور عادل
كثف النادي الأهلي مفاوضاته من أجل الحصول على خدمات مهاجم فريق الكرة الأول بنادي سموحة حسام حسن، وذلك خلال الموسم المقبل.

وأكد الإعلامي محمد فاروق في تصريحات تلفزيونية اليوم الاثنين أن الأهلي يكثف مفاوضاته مع سموحة من أجل إنهاء صفقة حسام حسن بداية من الموسم الجاري.

وأشار محمد فاروق في تصريحاته إلى أن التعاقد مع حسام حسن يأتي بقرار من المدير الفني السويسري رينيه فايلر وذلك لرغبته في التعاقد مع رأس حربة جديد.

وأوضح أن فايلر في جلسته مع محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء طالب بالتعاقد مع رأس حربة أثناء فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لتدعيم هذا المركز بحانب تواجد بادجي ومروان محسن في الجانب الهجومي للفريق من اجل المنافسة على الالقاب المواسم القادمة .
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