حزب المؤتمر يدعم الجيش الأبيض بمستشفى منيا القمح: تضحون بأنفسكم لحمايتنا.. صور

أطلق حزب المؤتمر، أمانة منيا القمح، بمحافظة الشرقية ، مبادرة؛ للتعبير عن شكره وتقديره لأفراد الطاقم الطبي والعاملين بمستشفى منيا القمح العام، عرفانا بالجميل ، وإيمانا بالدور الوطني الذي يبذله «الجيش الأبيض» لحماية الشعب وأبنائه ، والحفاظ على أرواح المواطنين.





ووجّه الربان عمر المختار صميده، رئيس حزب المؤتمر ، بعمل قافلة مكونة من أفراد الحزب ، تحركت أمس الاثنين ، سيرا على الأقدام ، حاملين لافتات تحت عنوان «حزب المؤتمر يدعم الجيش الأبيض» ، حتى وصلوا لمستشفى منيا القمح العام، ووجهوا الشكر والتقدير لكل العاملين بالمستشفى.





وقدم أفراد الحزب ، حقيبة لكل فرد من العاملين بالطاقم الطبي ، تحتوي على عدد من الكمامات والكحول والكلور، وذلك تقديرا وعرفانا بمجهوداتهم.



