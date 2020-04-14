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برلمان

حزب المؤتمر يدعم الجيش الأبيض بمستشفى منيا القمح: تضحون بأنفسكم لحمايتنا.. صور

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 12:49 ص
حزب المؤتمر بالشرقية
حزب المؤتمر بالشرقية يدعم الجيش الأبيض
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أحمد النشوقي
أطلق حزب المؤتمر، أمانة منيا القمح، بمحافظة الشرقية، مبادرة؛ للتعبير عن شكره وتقديره لأفراد الطاقم الطبي والعاملين بمستشفى منيا القمح العام، عرفانا بالجميل، وإيمانا بالدور الوطني الذي يبذله «الجيش الأبيض» لحماية الشعب وأبنائه، والحفاظ على أرواح المواطنين. 

ووجّه الربان عمر المختار صميده، رئيس حزب المؤتمر، بعمل قافلة مكونة من أفراد الحزب، تحركت أمس الاثنين، سيرا على الأقدام، حاملين لافتات تحت عنوان «حزب المؤتمر يدعم الجيش الأبيض»، حتى وصلوا لمستشفى منيا القمح العام، ووجهوا الشكر والتقدير لكل العاملين بالمستشفى.

وقدم أفراد الحزب، حقيبة لكل فرد من العاملين بالطاقم الطبي، تحتوي على عدد من الكمامات والكحول والكلور، وذلك تقديرا وعرفانا بمجهوداتهم.

وفي كلمته، وجه اللواء أشرف جيرة الله، نائب رئيس الحزب، الشكر والتقدير لأفراد الجيش الأبيض، مؤكدا أن المبادرة تأتي ايمانا من أعضاء الحزب بدورهم، وما يبذلونه من تعب ومشقه وتضحية بأرواحهم، والعمل في بيئة مليئة بالخطر والمخاوف؛ من أجل حماية الشعب وأبنائه.
حزب المؤتمر يدعم الجيش الأبيض بمستشفى منيا القمح: تضحون بأنفسكم لحمايتنا.. صور
حزب المؤتمر يدعم الجيش الأبيض بمستشفى منيا القمح: تضحون بأنفسكم لحمايتنا.. صور
حزب المؤتمر يدعم الجيش الأبيض بمستشفى منيا القمح: تضحون بأنفسكم لحمايتنا.. صور
حزب المؤتمر يدعم الجيش الأبيض بمستشفى منيا القمح: تضحون بأنفسكم لحمايتنا.. صور
حزب المؤتمر يدعم الجيش الأبيض بمستشفى منيا القمح: تضحون بأنفسكم لحمايتنا.. صور
حزب المؤتمر يدعم الجيش الأبيض بمستشفى منيا القمح: تضحون بأنفسكم لحمايتنا.. صور
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