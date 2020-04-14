الصين تبدأ المرحلة الثانية لتجربة لقاح لفيروس كورونا المستجد

كشفت صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية عن إطلاق علماء صينيين، المرحلة الثانية من التحارب على إنتاج لقاح لفيروس كورونا المستجد.





وقالت الصحيفة إن هذه التحارب انطلقت الأحد الماضي بمدينة ووهان الصينية، بؤرة فيروس كورونا، بمشاركة 500 متطوع، الأكبر سنا منهم رجل عمره 84 سنة.





وأشارت إلى أن اللقاح، الذي قام بتطويره معهد التقنية الحيوية بأكاديمية العلوم الطبية العسكرية، تم ابتكاره بناء عن الهندسة الوراثية، وهو مستخدم للتصدي للأمراض التي يتسبب بها فيروس كورونا المستجد.





وأجريت المرحلة الأولى من تجارب هذا اللقاح في مارس الماضي، حيث ستركز المرحلة الثانية على مدى فاعلية هذا اللقاح.