باسم مغنية يكشف عن سبب عدم استكمال دوره في مسلسل النهاية





وكتب باسم مغنية، غبر فيسبوك: « مسلسل النهاية (رمضان ٢٠٢٠) .. منذ شهرين كنت من أبطال مسلسل النهاية،واليوم أصبحت ضيفا في هذا المسلسل ولسبب قاهر إسمه كورونا.كورونا التي منعتني ان اكمل تصويري في مصر بعد أن أقفلت المطارات منذ ٣٨ يوما، أنجزت 30% من دوري.وقد حاول المخرج ياسر سامي ان يؤجل مشاهدي أسبوعا بعد أسبوع، ولكن بقي الحال على ما هو عليه، الظروف قاهرة، إلى أن حصل تشاور بين الكاتب عمر سمير عاطف ، والمخرج ، لإيجاد حلول ، خاصة أن دوري مفصلي في العمل، وتوصلنا إلى نتيجة مقبولة لن يلاحظها المشاهد، النتيجة انني تشرفت أن أكون جزءا من هذا المسلسل الكبير، مسلسل فريد من نوعه في العالم العربي ، أقولها بثقة ، والمشاهد سيلمس ما أقول ، مسلسل أحداثه في المستقبل البعيد».





وتابع: «صعب جدا أن نتخيل المستقبل كيف تكون الأشياء والناس والخ...هنا تكمن براعة الكاتب عمر سمير عاطف وخيال لا حدود له لصديق العمر المخرج ياسر سامي،برأيي هو أن لولا هذا المخرج لما أنجز هذا المسلسل.،أقول ذللك لاني اعرف ياسر جيدا، لأن المسلسل إستثنائي ويحتاج إلى الكثير من التقنيات التصويرية التي يعرفها جيدا.شكرا لشركة سينرجي المتمثلة بالاستاذ تامر مرسي الذين أحاطوني بالحب والإهتمام الكبيرين خلال فترة إقامتي الطويلة في مصر.شكرا للجندي المجهول زكريا القفص الذي لم يتركني لحظة واحدة من بداية الإتفاق إلى اليوم.





واستطرد «اتمنى للنجم يوسف الشريف أن يكون نجم رمضان لموهبته وتعبه الكبير في هذا المسلسل.في رحلتي هذه اصبح لدي أصدقاء كثر ومنهم يوسف ومدير التصوير المبدع حسام حبيب والستايليست إنجي علاء .. التوفيق لكل الكادر الفني في المسلسل ».





"النهاية" بطولة يوسف الشريف وعمرو عبد الجليل وسهر الصايغ وناهد السباعي وغيرهم من النجوم وإخراج ياسر سامي وفكرة يوسف الشريف وتأليف عمرو سمير عاطف وإنتاج سينرجي.

كشف الفنان اللبناني باسم مغنية، عن أسباب عدم استكمال دوره في مسلسل «النهاية» للفنان يوسف الشريف، المنتظر عرضه في الموسم الرمضاني 2020، وتحوله إلى ضيف شرف بالعمل.