هنشوفه بنسخة وسيناريو جديدين.. محمد سامي ينشر كواليس البرنس

،

وعلَّق محمد سامي على الفيديو "من الاغنية والسيناريو والكواليس.. خلاص عرفنا كل حاجة.. خلاص هنتابعه بعد شهرين من موعد نزوله، عشان نقدر نشوفه كنسخة جديدة بسيناريو جديد".

ونال فيديو اعجاب متابعيه و كانت تعليقاتهم كالاتى :

المسلسل باين عليه حلو جدا

وتدور أحداث مسلسل "البرنس" فى إطار درامي اجتماعى في العلاقات الأسرية، بطولة محمد رمضان، وأحمد زاهر، وإدوارد، ومحمد ‏علاء، ومحمد حاتم، ونور اللبنانية، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامي، وسلوى عثمان، ورحاب الجمل، ومروة الأزلي





يذكر أن كشف المخرج محمد سامي، عن شخصية الفنان محمد رمضان، في مسلسل "البرنس"، وذلك من خلال مداخلة هاتفية مع إنجي علي، في برنامج "اسرار النجوم"، على قناة نجوم إف إم تي في.





وقال محمد سامي، أن محمد رمضان يجسد شخصية :"سمكري"، ولديه 6 أشقاء هم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت".