متى ينتهي وقت صلاة الصبح ؟.. هذه آخر دقيقة لصلاتها وبعد ذلك تكون قضاء

1- استحضار القلب الخاشع والنية الخالصة لله تعالى بعيدًا عن الرياء والمراءاة.
2- الطهارة البدنية والمكانية.
3- استقبال القبلة.
4-قراءة سورة الفاتحة متبوعة بسورة قصيرة، ثم التكبير للركوع والقول: سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، ثم الاعتدال والحمد، ثم التكبير للسجود والقول: سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات، ثم التكبير مرة أخرى لتكرار السجود، ثم الاعتدال والوقوف، وبذلك تكون قد انتهت الركعة الأولى.
5- أداء الركعة الثانية على نفس النهج بفارق قراءة التشهد، والصلاة الإبراهيمية، ثم التسليم عن اليمين والشمال بعد السجود الثاني، ولا تختلف طريقة أداء ركعتين السنة عن ركعتي الفرض.
حكم صلاة الصبح بعد طلوع الشمس
لا يصح تأخير الصلاة عن موعدها عمدًا، كما يجب الأخذ بالأسباب المعينة على الاستيقاظ، فمن تعمد تركها فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، أما من فاتته بسبب نوم غلبه أو نسيان غير متعمّد فهو بلا شك معذور، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع صحابته رضوان الله عليهم في سفر، واستيقظوا بعد طلوع الشمس ففاتتهم صلاة الفجر، فصلوها قضاءً بعذر.