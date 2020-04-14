عرض النهارده..اشترى Samsung Galaxy Note 8 بـ4100 جنيه فقط

لطالما جاءت هواتف سلسلة Note الشهيرة من سامسونج الكورية الجنوبية فى أولوية عشاق أندرويد، لما تقدمه من تصميم أنيق بالإضافة للأداء القوي والمتكامل كأنك تحمل مكتبك المتنقل فى جيبك، ولكن النقطة السلبية فى هذه الهواتف هي إرتفا أسعارها بشكل ملحوظ ولكن الفرصة لا زالتا سانحة لشراء نسخة من Galaxy Note 8 بسعر مميز.





وبحسب تك رادار، تظهر من وقت لأخر عروض على منصات البيع بالتجزئة الإلكترونية مثل ايباى، حيث يمكنك شراء نسخة مجددة من هاتف Galaxy Note8 سعة 64 جيجابايت باللون الرمادي، مقابل 260 دولار أمريكى ما يعادل 4100 جنيه مصري فقط.





وللتذكرة؛ فهاتف Galaxy Note8 تم إصداره فى عام 2017 من قبل سامسونج الكورية الجنوبية، واستطاع النجاح بقوة وقتها بعد تعويض فضيحة Galaxy Note7.





يذكر أن هاتف Galaxy Note8 يأتى بوصة بدون أى حواف قياس 6.3 بوصة، مع ذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت، مع ذاكرة وصول عشوائى سعة 6 جيجابايت، وبطارية عملاقة سعة 3300 ميللى أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 15 واط، وكذلك الشحن اللاسلكي.



