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تعليم

التعليم تلزم المدارس الخاصة بوقف أنشطتها و الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 08:35 ص
صورة الخطاب
صورة الخطاب
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ياسمين بدوي

أرسلت وزارة التربية والتعليم خطابا رسميا لجميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية ، شددت خلاله على المدارس الخاصة بكافة انواعها على مستوى الجمهورية بعدم الاعلان عن اي فعاليات او تنظيم لثمة أنشطة يترتب عليها اي تواجد للطلاب في اي نطاق مما يخل بالتدابير الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا. 


وشددت وزارة التربية والتعليم على استمرار تفعيل الالتزام بتعليمات الوزارة بشأن تعليق الدراسة و اي انشطة مرتبطة بها.


وكان قد فجر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، مفاجأة جديدة لأولياء الأمور الذين يقبلون حاليا على شراء الأبحاث لأبنائهم. 


وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات تليفزيونية، إن الوزارة قررت أن تقوم في أول سبتمبر بعمل اختبارات شفوية للطلاب الذين قدموا مشروعاتهم البحثية.


وأضاف وزير التربية والتعليم أنه خلال هذه الاختبارات الشفوية ستتم إتاحة الفرصة لكل مجموعة طلابية بعرض مشروعهم البحثي أمام لجنة مختصة من التربية والتعليم.


وأكد وزير التربية والتعليم ، أن قرار عمل اختبارات شفوية لطلاب المدارس اول سبتمبر وإلزام الطلاب خلالها بعرض أبحاثهم له هدفان.


حيث أوضح وزير التعليم في تصريحات تليفزيونية له :  ان الهدف الأول هو تعليم الطلاب كيفية عرض و مناقشة مشروعاتهم البحثية من هذا السن الصغير ، أما الهدف الثاني فهو التأكد من أن الطالب اعتمد على نفسه وبذل مجهودا في بحثه المقدم ام أنه اعتمد على بحث جاهز تم شراؤه أو قام أحد أقاربه بإعداده.


وقال وزير التربية والتعليم : لو ثبت للجنة المناقشة ان الطالب لم يستطع مناقشة مشروعه البحثي ، لأن البحث المقدم لا يخصه أو انه لم يبذل فيه مجهود ، فسيتم التعامل بحزم مع الطالب.


وأوضح وزير التربية والتعليم : أنه سيتم  اتخاذ إجراءات ضد هذا الطالب مثل إلزامه بخوض اختبارات إضافية أو دراسة مواد تعليمية إضافية .. وقال الوزير "مفيش داعي اولياء الامور يحطوا ولادهم في الموقف ده و ياريت يسيبوهم يعملوا الأبحاث بنفسهم".

التعليم تلزم المدارس الخاصة بوقف أنشطتها و الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا
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