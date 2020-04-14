سلطنة عمان تسجل 86 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العمانية عن تسجيل (86) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ‎كوفيد19 وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في ‎السلطنة (813) حالة وعدد الوفيات (4) حالات.









‎ودعت الوزارة الجميع للتقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة ودورة مياه منفصلتين وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الارشادات.







