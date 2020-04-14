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أخبار العالم

سلطنة عمان تسجل 86 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 08:57 ص
الصحة العمانية
الصحة العمانية
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أعلنت وزارة الصحة العمانية عن تسجيل (86) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ‎كوفيد19 وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في ‎السلطنة (813) حالة وعدد الوفيات (4) حالات.


‎ودعت الوزارة الجميع للتقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة ودورة مياه منفصلتين وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الارشادات.


كما طالبت الجميع بالمداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي والجسدي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة .
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