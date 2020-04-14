إزالة 124 حالة تعد على الأراضي الزراعية في المنوفية

كشف اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن تنفيذ 124 حالة تعد علي الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة 4 أفدنة و4 قراريط خلال فترة الحظر بدايةً من يوم 25 مارس الماضي وحتى اليوم.





وأشار إلى أنه قد تم أمس الإثنين إزالة 15 حالة تعد بمساحة 7 قيراط و9 أسهم ، يأتى هذا في في إطار توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واستردادها ومنعًا لاستغلال الظروف الراهنة في ظل تداعيات إنتشار فيروس كورونا المستجد.





وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة بضرورة إتخاذ إجراءات حاسمة حيال المخالفين بالتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة حالات التعدى على الأراضى الزراعية والمتابعة الدورية لتنفيذ قرارات الإزالة مع استمرار أعمال الإزالة في المهد لأي تعديات أو مخالفات بنائية جديدة لردع المخالفين في شروط البناء والمتعدين علي الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة .