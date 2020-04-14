AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

#شابوه_يوسف_الشريف.. بطل النهاية يتصدر الترند قبل عرض المسلسل

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 11:24 ص
صدى البلد
Advertisements
شروق حمدى
واصل الفنان يوسف الشريف تصدر ترند موقع التواصل الاجتماعى لتدوينات القصيرة تويتر بعد ساعات قليلة من طرح البرومو الرسمى لمسلسل "النهاية " المقرر عرضه في شهر رمضان.

ودشن رواد موقع تويتر العديد من الهاشتاجات أبرزهم #يوسف_الشريف ، #النهاية وكان اخرهم #شابوه_يوسف_الشريف 

وجاءت أبرز التغريدات، كالآتى: " العالمي واحد بس #شابوه_يوسف_الشريف ، كل مرة بيغير مسار الدراما للخيال #شابوه_يوسف_الشريف ، مسلسل النهاية اللى عامله يوسف الشريف إبداع فوق الوصف ، كل ثانية فى التريلر حاجة آخر عظمة#شابوه_يوسف_الشريف ".

Quote Tweet
وحقق برومو مسلسل "النهاية" الذى يقوم ببطولته يوسف الشريف 600 ألف مشاهدة عبر "يوتيوب"، وذلك خلال أقل من 24 ساعة بعد طرحه. 

وخطف البرومو الأنظار إليه منذ عرضه على "يوتيوب"، ولقى العديد من ردود الأفعال الإيجابية تجاه صناع العمل، خاصة أنه يقدم فكرة مختلفة، فضلا عن التقنية المبهرة التى شبهها البعض بأعمال الخيال العلمى التي تعرض في هوليوود. 

المسلسل يقوم ببطولته يوسف الشريف وسهر الصايغ وناهد السباعي وأحمد وفيق ومحمد لطفى، وتأليف عمر سمير عاطف وإخراج ياسر سامي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حريق في بلاتوه مسلسل النهاية.. ماس كهربائي السبب وفريق العمل بصحة جيدة

يوسف الشريف يواصل تصوير النهاية للحاق بالموسم الرمضاني

شاهد.. برومو مسلسل يوسف الشريف النهاية

نمبر وان الحقيقي.. يوسف الشريف يتصدر تويتر بعد طرح برومو النهاية

بكلمات تشجيعية .. محمد هنيدى يهنئ يوسف الشريف على مسلسله الجديد

إنجي علاء تستعرض أعمالها بمسلسل النهاية.. ومتابعون: شغل عالي أوي

ترشيحاتنا

ذكر يرفع البلاء والوباء ويقيك كورونا.. ردده 3 مرات صباحا ولا تهمله كالكثيرين

وزير الزراعة للمواطنين: لا تنزلوا إلى الشوارع إلا لضرورة قصوى ..فيديو

تعرف على طريقة تزيين المنزل استعدادا لشهر رمضان

شاهد.. إعلان ميدان التحرير يبعد أحمد فتحي عن الانضمام للزمالك

خطة سريعة لإنقاص الوزن.. ٥ أنواع مختلفة من الإفطار لحرق الدهون

للمرة الأولى.. هيونداي توسان 2021 تظهر بالشكل المتوقع.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث عند تناول كبدة الدجاج؟

هل أنت منهم؟.. أشخاص تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا دون ظهور أعراض

كورونا يكشف الجريمة.. زوج يقتل زوجته ويخفى جثتها ويدعى إصابتها بالفيروس