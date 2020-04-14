شابوه_يوسف_الشريف.. بطل النهاية يتصدر الترند قبل عرض المسلسل

واصل الفنان يوسف الشريف تصدر ترند موقع التواصل الاجتماعى لتدوينات القصيرة تويتر بعد ساعات قليلة من طرح البرومو الرسمى لمسلسل "النهاية " المقرر عرضه في شهر رمضان.
ودشن رواد موقع تويتر العديد من الهاشتاجات أبرزهم #يوسف_الشريف ، #النهاية وكان اخرهم #شابوه_يوسف_الشريف
وجاءت أبرز التغريدات، كالآتى: " العالمي واحد بس #شابوه_يوسف_الشريف ، كل مرة بيغير مسار الدراما للخيال #شابوه_يوسف_الشريف ، مسلسل النهاية اللى عامله يوسف الشريف إبداع فوق الوصف ، كل ثانية فى التريلر حاجة آخر عظمة#شابوه_يوسف_الشريف ".
وحقق برومو مسلسل "النهاية" الذى يقوم ببطولته يوسف الشريف 600 ألف مشاهدة عبر "يوتيوب"، وذلك خلال أقل من 24 ساعة بعد طرحه.