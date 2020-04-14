شابوه_يوسف_الشريف.. بطل النهاية يتصدر الترند قبل عرض المسلسل

واصل الفنان يوسف الشريف تصدر ترند موقع التواصل الاجتماعى لتدوينات القصيرة تويتر بعد ساعات قليلة من طرح البرومو الرسمى لمسلسل "النهاية " المقرر عرضه في شهر رمضان.

ودشن رواد موقع تويتر العديد من الهاشتاجات أبرزهم #يوسف_الشريف ، #النهاية وكان اخرهم #شابوه_يوسف_الشريف

وحقق برومو مسلسل "النهاية" الذى يقوم ببطولته يوسف الشريف 600 ألف مشاهدة عبر "يوتيوب"، وذلك خلال أقل من 24 ساعة بعد طرحه.





وخطف البرومو الأنظار إليه منذ عرضه على "يوتيوب"، ولقى العديد من ردود الأفعال الإيجابية تجاه صناع العمل، خاصة أنه يقدم فكرة مختلفة، فضلا عن التقنية المبهرة التى شبهها البعض بأعمال الخيال العلمى التي تعرض في هوليوود.



