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أخبار البلد

سابع رحلة جوية لإجلاء العراقيين من مصر .. تفاصيل

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 12:03 م
الخطوط الجوية العراقية
الخطوط الجوية العراقية
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ميس رضا
انطلقت صباح اليوم الثلاثاء،  من مطار القاهرة الدولي، الرحلة (السابعة) من رحلات الجسر الجوي الاستثنائية للخطوط الجوية العراقية، مُتجهة صوب بغداد وعلى متنها (155) مواطنًا من العراقيين العالقين في مصر.


وأشاد سفير جمهورية العراق في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية الدكتور أحمد نايف الدليمي، بالتعاون والتنسيق المستمر مع السلطات المصرية ذات الصلة، مُشيرًا الى أنه تم التحضير أيضًا لتسيير رحلة جوية استثنائية ثامنة أخرى يوم الخميس المقبل، موضحًا أن السفارة تواصل تلقّي طلبات العراقيين الراغبين في العودة الى أرض الوطن، عبر المنصات الإلكترونية الرسمية التي أعدتها لهذا الغرض، تماشيًا مع توجيهات الأجهزة الصحية المصرية المختصة، باتباع إجراءات السلامة والوقاية من تفشي فيروس كورونا، مؤكدًا استمرار السفارة في جهودها لمتابعة أحوال العراقيين في مصر والعمل على تذليل جميع الصعوبات التي تواجههم خلال الظروف غير المسبوقة التي تتعرض لها دول عديدة نتيجة هذا الوباء الذي يجتاح العالم في الفترة الحالية.


جاء ذلك في إطار تضافر الجهود بين كافة الجهات المصرية الرسمية ذات الصلة، وفي إطار التنسيق المستمر بين مختلف الوزارات العراقية ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها لمواجهة تفشي فيروس "كورونا المستجد"، والإستجابة لطلبات العراقيين بالخارج للعودة من الدول التي أعلنت تعليق الرحلات الجوية فيها.


كانت السفارة استنادًا لموافقة لجنة الأمر الديواني (55) لسنة 2020، أعلنت عزمها وبالتنسيق مع خلية الأزمة المشكّلة، في وزارة الخارجية العراقية وباقي الوزارات ومكتب الخطوط الجوية العراقية في القاهرة، وتزامنًا مع تداعيات أزمة فيروس كورونا الأخيرة، قد سَيّرَت (6) رحلات جوية استثنائية خلال  الفترة السابقة، لعودة المواطنين العراقيين العالقين في جمهورية مصر العربية إلى بغداد، بعد التعاون مع السلطات المصرية ذات الصلة.
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