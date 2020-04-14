الحكومة: إلغاء جميع الدورانات السطحية للسيارات بطريق الواحات واستبدالها بكباري

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المحاور والطرق الرئيسية والكباري بالمدينة، ورافقه خلال الجولة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولو الوزارة، وشملت الجولة الطريق الدائري الأوسطى، وطريق الواحات.





وقال الدكتور عاصم الجزار، إن مشروع القطاع الثاني (الجزء الثاني من الطريق الدائري الأوسطي، وتقاطع طريقي الواحات حتى نهاية كردون المدينة مع الحزام الأخضر)، يهدف إلى تطوير للطريق الدائري الأوسطي في نطاق الفاصل السكني الصناعي بمدينة السادس من أكتوبر ليصبح بعرض يتراوح من 56 مترًا وحتى 82 مترا بدلًا من 30 مترًا، وذلك ليكون بـ 4 حارات رئيسية وحارتيْ خدمة.





وتستهدف الأعمال الصناعية لهذا المشروع تنفيذ كوبري المحور المركزي والمحور الموازي بطول 1320 مترًا، ووصلت نسبة الإنجاز إلى 90%، وكذا كوبري جمال عبد الناصر بطول 1200 متر، وهو بنسبة إنجاز وصلت إلى 80%، ثم كوبري البوليفارد بطول 1040 مترًا، ونسبة الإنجاز 75.%، ومن المقرر الانتهاء من الأعمال الصناعية في 31 مايو المقبل، والتي تصل فيها نسبة إنجار أعمال الطرق بدون طبقة سطحية إلى 75%، كما تصل نسبة الإنجاز الكلية بدون طبقة سطحية إلى 75%.





بينما تشمل الأعمال الصناعية لطريق الواحات تنفيذ 8 كباري، جار تنفيذ 5 منها وتم إرجاء 3 كباري أخرى، ويستهدف المشروع تطوير الطريق الرئيسي وتنفيذ طريق داعم 3 حارات بعرض 16,75 مع استيعاب مسار BRT، إلى جانب رفع الكفاءة المرورية لطريق الواحات عن طريق إنشاء طريق داعم على جانبي طريق الواحات الرئيسي يتسع لثلاث حارات مرورية لكل اتجاه؛ بدءًا من التقاطع مع طريق الجيزة / الفيوم حتى التقاطع مع مسار الطريق الدائري لمدينة أكتوبر، مع حل نقاط الاختناقات المرورية على الطريق بعدة أعمال صناعية، بالإضافة إلى رفع كفاءة عروض الحارات القائمة بالاتجاهات الرئيسية.





كما تشمل الأعمال الصناعية إلغاء جميع الدورانات السطحية للسيارات واستبدالها بكباري للحد من حوادث السيارات على الطريق، ومنها كوبري 2 الذي يتم تنفيذه على مستويين عند تقاطع الواحات مع الدائري الأوسطي؛ لربط طريق الواحات مع وصلة دهشور الجنوبية بنسبة إنجاز 75%، (2-2 و 2-3 و 2-5 و 2-6) اتجاه الواحات، وينتهي العمل بها في 30 أبريل الحالي، و2-1 و 2-4 ينتهي العمل بها في 30 يونيو المقبل.





كما تشمل كوبري 3 الذي يتم تنفيذه من خلال عمل دوران خلفي حر للقادم من طريق الجيزة / الفيوم والمتجه إلى ذات الطريق لخدمة أحياء أكتوبر وتم التشغيل التجريبي له، وكوبري 6 يتم تنفيذه من خلال دوران مفرد للخلف لخدمة القادم من طريق دهشور الشمالي والمتجه إلى طريق الفيوم وتم التشغيل التجريبي أيضًا، بينما كوبري 18 يتم من خلال دوران علوي بالإضافة لربط منطقة الإسكان الاجتماعي بطريق الواحات، وتم التشغيل التجريبي له، بينما تقاطع رقم 8 عبارة عن تنفيذ نفق وكوبري لحل الأزمة المرورية عند تقاطع الطريق الدائري مع طريق الواحات وتاريخ الانتهاء من تنفيذه في 31 أكتوبر المقبل، حيث تم البدء في التنفيذ وجار نقل المرافق المتعارضة، بينما تم إرجاء كباري 1، و4، و9، ويوجد في المشروع 6 كباري للمشاة.





وتصل نسبة الإنجاز الكلية الخاصة بالطريق الرئيسي والطريق الداعم بدون طبقة سطحية حتى تاريخه إلى 55%، مع استثناء ما تم إرجاؤه من أعمال للمرحلة الثانية، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه في 30 يونيو المقبل.





وفيما يخص تنفيذ مشروع الطريق الدائري الجنوبي، قال المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز المدينة: "تشمل الأعمال الصناعية له تنفيذ 2 كوبري (13، و15)، وهذا المشروع يُعد بمثابة جزء من الطريق الدائري حول المدينة لربط جميع المناطق والأحياء والمناطق الصناعية والمحاور الرئيسية لتخفيف الحركة المرورية وخدمة مدن أكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر، ويبلغ طول المشروع 22 كم وبعرض 82 م (2 اتجاه رئيسي و4 حارات لكل اتجاه)، بالإضافة إلى طريق شاحنات (2 حارة للاتجاه الواحد)".





وتستهدف الأعمال الصناعية إلغاء جميع الدورانات السطحية للسيارات واستبدالها بكباري؛ وذلك للحد من حوادث السيارات على الطريق، وتشمل كوبري13 والذي يتم تنفيذه من خلال تقاطع وصلة دهشور الجنوبية مع طريق الأوسطي، وتم التشغيل التجريبي له، و كوبري 15 وهو كوبرى تقاطع الطريق الدائري الجنوبي مع خط سكة الحديد الفيوم، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذه في 31/7/2020؛ نظرًا لقيام هيئة السكة الحديد بنقل مسار السكة الحديد القائم إلى مسار جديد، ومن المتوقع إنهاء تنفيذ أعمال الطرق في 31 يوليوالمقبل، وتم التشغيل التجريبي لجزء من الطريق من تقاطع 1 مع طريق الواحات حتى كوبري 15 بنسبة 85 % من الطريق، كما أنه من المتوقع الانتهاء من تنفيذ الأعمال الصناعية في 31/7/2020، وتصل نسبة الإنجاز الفعلية حتى تاريخه إلى 98%.