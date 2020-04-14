الأكثر عرضة للإصابة بـ فيروس كورونا.. نصائح لكبار السن في العزل المنزلي

تواجه الأجيال الأكبر سنًا خطرًا محتملًا يهدد الحياة إذا أصيب بالفيروس التاجي كورونا ، الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، ولا سيما أكثر من 80 عامًا، معرضون بشكل خاص للفيروس الذي يهدد الحياة بشكل خاص، أولئك الذين يعانون من أمراض مصاحبة مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض الكلى المزمنة وأمراض الانسداد الرئوي المزمن.





وتعتبر تلك الفترة من الصعب خروج كبار السن خارج المنزل بأي حال من الأحوال للوقاية من فيروس كورونا ، في مثل هذه الحالات ، يمكن أن يشكو المسنون من الألم والأوجاع، في الوقت نفسه، يؤدي الشعور المنعزل وقلة التفاعل مع المجتمع إلى انخفاض احترام الذات وتقلبات المزاج.





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ولكن عند التزام كبار السن في المنزل لابد أن يتبعون بعض الإجراءات لسلامتهم، مثل :





- القيام ببعض التمارين الرياضية.

- تناول الأدوية مثل أدوية السكر والضغط.

- الحفاظ على الوزن لعدم تراكم الدهون.

- حل ألعاب الذكاء.

- ممارسة اليوجا.