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أخبار العالم

إيطاليا: تغريم أكثر من 40 ألف شخص بسبب انتهاك الحجر الصحي

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 03:18 م
كورونا في ايطاليا
كورونا في ايطاليا
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على صالح
عاقبت إيطاليا أكثر من 40 ألف شخص خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة لعيد الفصح لمدة ثلاثة أيام لانتهاكهم إجراءات الحجر الصحي المتعلقة بطوارئ مكافحة فيروس كورونا المستجد، وفقا لما افادت به يوم الثلاثاء، وزارة الداخلية الايطالية.

وافاد بيان وزارة الداخلية انه تم تطبيق عقوبات امس الاثنين، على عدد قياسي من الأشخاص بلغوا نحو 16545 بسبب مخالفاتهم قواعد الحجر الصحي في في اليوم التالي لعيد الفصح، وهو يوم عطلة في إيطاليا وتقليديًا يوم شواء للإيطاليين.

وتواصل العديد من الدول تنفيذ تدابير الحجر الصحي للحد من تفشي فيروس كورونا الذي أثر أيضًا على الاقتصاد العالمي، ما تسبب في انخفاض كبير في أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم وتعليق الصناعات بسبب العزلة الذاتية الجماعية وحالات الإغلاق.

ويستمر الفيروس المستجد في اجتياح دول العالم، مع اقتراب عدد المصابين من 2 مليون، ووفقًا لجامعة جونز هوبكنز 

ولا تزال الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررًا حيث تم تأكيد أكثر من 582000 حالة إصابة و 21622 حالة وفاة، وفي الوقت  الذي اعلنت فيه إيطاليا وإسبانيا مركزا العدوى في أوروبا - بما يقرب من 156000 و 166000 حالة اصابة على التوالي، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.
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