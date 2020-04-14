إيطاليا: تغريم أكثر من 40 ألف شخص بسبب انتهاك الحجر الصحي

عاقبت إيطاليا أكثر من 40 ألف شخص خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة لعيد الفصح لمدة ثلاثة أيام لانتهاكهم إجراءات الحجر الصحي المتعلقة بطوارئ مكافحة فيروس كورونا المستجد، وفقا لما افادت به يوم الثلاثاء، وزارة الداخلية الايطالية.





وافاد بيان وزارة الداخلية انه تم تطبيق عقوبات امس الاثنين، على عدد قياسي من الأشخاص بلغوا نحو 16545 بسبب مخالفاتهم قواعد الحجر الصحي في في اليوم التالي لعيد الفصح، وهو يوم عطلة في إيطاليا وتقليديًا يوم شواء للإيطاليين.



