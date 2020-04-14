قبل النوم .. مجموعة أعشاب مهملة تنسف الدهون بالجسم

تحتاج الكثير من السيدات إلى اتباع طرق طبيعية للتخسيس بعيدا عن طرق الريجيم القاسي، ولاسيما في فترة العزل المنزلي للوقاية من فيروس كوورنا.
وقدم محمد ربيع استشاري الطب البديل لـ صدى البلد، مجموعة أعشاب للتخسيس تسمى مجموعة إنقاص الوزن وهي :
٥٠ جرام رواند
٥٠جرام سلامكه
٥٠ جرام شيبه
٥٠ جرام بابونج
٥٠ جرام ينسون
٥٠ جرام عشبه قاتل ابيه
٥٠ جرام شيبه مغربى
٥٠ جرام بردقوش
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طريقة التحضير :
- تطحن جميع الاعشاب للتجانس.
- خذ ملعقة صغيرة في كوب ويضع عليها ماء مغلي.
- تشرب مرتين يوميا قبل النوم وعلى الريق.
وأكد استشاري الطب البديل أن هذه مجموعة الأعشاب تعمل على إنقاص الوزن، وإذابة الدهون في الجسم، و دهون الكبد، ودهون الموجوده على المبايض.