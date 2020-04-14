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فيديوجراف.. تفاصيل أوبريت "أنت أقوى"

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 11:41 م
صدى البلد
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ايمان عبداللطيف

تعاون نخبة من أكبر نجوم الوطن العربي في غناء أوبريت بعنوان "انت اقوي" دعمًا للجيش الأبيض ويتم طرحه قريبًا الأوبريت من ألحان عمرو مصطفي وألحان نادر حمدي وإخراج طارق العريان وكلمات مدحت العدل.


يتم إذاعة الأوبريت في توقيت واحد على جميع الفضائيات وتكون مدته 4 دقائق ويوجه الأوبريت رسالة إنسانية إلى الجماهير وتم البدء في تصوير أوبريت "انت أقوى" وإرسال كاميرات لتصوير النجوم.


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ولمزيد من التفاصيل حول أوبريت "انت اقوي"، ومن هم النجوم المشتركين فى أوبريت "انت اقوي"، تابعوا الفيديوجراف التالى.                                                                

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