مصدر أمني يكشف كواليس مداهمة الشرطة للوكر الإرهابي بالأميرية

كشف مصدر أمني بوزارة الداخلية، عن التفاصيل الكاملة لكيفية اكتشاف اختباء عناصر إرهابية داخل شقة سكنية بحى الأميرية شرق القاهرة، حيث أفاد بأن هناك ٥ أشخاص غرباء قد تسللوا إلى حى الأميرية، وقاموا باستئجار شقة سكنية أخفوا بداخلها أسلحة ومتفجرات؛ تمهيدًا للقيام بعمليات ارهابية أثناء أعياد الإخوة الأقباط.









وأفاد المصدر الأمني، بأن "هناك معلومات وردت إلى قطاع الأمن الوطنى عن وجود خلية إرهابية يعنتق عناصرها المفاهيم التكفيرية، تستغل عدة أماكن للإيواء بشرق وجنوب القاهرة، كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع أعياد أبناء الطائفة المسيحية، حيث تم رصد عناصر تلك الخلية والتعامل معها؛ مما أسفر عن مصرع سبعة عناصر إرهابية عثر بحوزتهم على ٦ بنادق آلية و٤ سلاح خرطوش، وكمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة".









وأسفر تعامل قوات الأمن مع تلك العناصر عن استشهاد المقدم محمد الحوفى بقطاع الأمن الوطنى، وإصابة ضابط آخر، وفردين من قوات الشرطة.









وفى ذات الإطار، تم تحديد أحد مخازن الأسلحة والمتفجرات بمنطقة المطرية التى كانوا يعتزمون استخدامها فى تنفيذ مخططهم الإرهابى، وباستهدافه عثر على ٤ بنادق آلية وكمية من الذخيرة، وتوالى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.









فكانت عقارب الساعة تشير إلى الخامسة مساء اليوم، الثلاثاء، بدأت قوات الأمن فى اقتحام الشقة التى يختبئ فيها العناصر الإرهابية الذين بادروا بإطلاق الرصاص على القوات، مما تسبب فى استشهاد المقدم الحوفى وإصابة ٣ آخرين من قوات الأمن الوطنى، إلا أن القوات نجح فى اقتحام الشقة وتصفية العناصر الإرهابية الـ٧ والتحفظ على كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات.









من جانبه، أمر المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، بإجراء تحقيق عاجل في الحادث الإرهابي الواقع اليوم بحي الأميرية، حيث انتقل فريق من نيابة أمن الدولة العليا لمعاينة مسرح الحادث؛ الذي أسفر عن استشهاد ضابط بقطاع الأمن الوطني وإصابة آخر وفردي شرطة من ذات القطاع.







وعلم "صدى البلد" أن الضابط البطل شهيد الأمن الوطني سبق وتعرض للإصابة بالقدم أثناء مشاركته في مأمورية لضبط عنصر تكفيري مختبأ بأحد العقارات بشارع التل بالوراق محافظة الجيزة، وفي تبادل لإطلاق النيران أصيب الضابط في المأمورية، كما أصيب الضابط محمد هشام من قوات الأمن المركزي بطلقتين بالظهر.



