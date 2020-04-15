فتحي مبروك: قطاع الناشئين بالأهلي جاهز لتدعيم الفريق الأول

قال فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، إن قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء متوقف منذ قرار الدولة بوقف النشاط
الرياضي.
وأضاف في تصريحات لفضائية " أون تايم سبورتس"، أن قطاع الناشئين
داخل النادي الأهلي على أتم الاستعداد لتدعيم الفريق الأول في كافة المراكز.
وتابع فتحي مبروك: "أويد قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بتقليص عدد
الأجانب داخل الدوري المصري".
وأكد فتحي مبروك أنه يجب على حسام عاشور لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي
الاعتزال داخل القلعة الحمراء قائلا: "لو مكان حسام عاشور هعتزل داخل
الأهلي.
وواصل: "حسام عاشور يمتلك العديد من البطولات داخل النادي الأهلي".