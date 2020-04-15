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رياضة

فتحي مبروك: قطاع الناشئين بالأهلي جاهز لتدعيم الفريق الأول

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 12:04 ص
فتحي مبروك
فتحي مبروك
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حسام الحارتي

قال فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، إن قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء متوقف منذ  قرار الدولة بوقف النشاط الرياضي.


وأضاف في تصريحات لفضائية " أون تايم سبورتس"، أن قطاع الناشئين داخل النادي الأهلي على أتم الاستعداد لتدعيم الفريق الأول في كافة المراكز.


وتابع فتحي مبروك: "أويد قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بتقليص عدد الأجانب داخل الدوري المصري".


وأكد فتحي مبروك أنه يجب على حسام عاشور لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي الاعتزال داخل  القلعة الحمراء قائلا: "لو مكان حسام عاشور هعتزل داخل الأهلي.


وواصل: "حسام عاشور يمتلك العديد من البطولات داخل النادي الأهلي".

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