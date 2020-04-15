AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بث مباشر

أحمد موسى ووزير التموين يصفقان على الهواء لرجال الشرطة.. شاهد

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 02:30 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد جمال دسوقي

هنّأ الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد" قوات الشرطة بعد تصفيتها لجميع عناصر الخلية الإرهابية في منطقة الأميرية بالقاهرة.

وقام "موسى" بالتصفيق على الهواء مع وزير التموين الدكتور علي المصيلحي إجلالاً وتقديرًا منهما لرجال الشرطة بعدما تمكنوا من القضاء على العناصر الإرهابية.

وكانت قد وردت معلومات إلى قطاع الأمن الوطنى عن وجود خلية إرهابية يعنتق عناصرها المفاهيم التكفيرية، تستغل عدة أماكن للإيواء بشرق وجنوب القاهرة، كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع أعياد أبناء الطائفة المسيحية، حيث تم رصد عناصر تلك الخلية والتعامل معها؛ مما أسفر عن مصرع سبعة عناصر إرهابية عثر بحوزتهم على ٦ بنادق آلية و٤ سلاح خرطوش، وكمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة".

وأسفر تعامل قوات الأمن مع تلك العناصر عن استشهاد المقدم محمد الحوفى بقطاع الأمن الوطنى، وإصابة ضابط آخر، وفردين من قوات الشرطة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رجال الداخلية تصفي عناصر إرهابية في الأميرية.. وأحمد موسى يصفق على الهواء

ننشر اسم شهيد الواجب بعد القضاء على جميع العناصر الإرهابية بمنطقة الأميرية

أحمد موسى يعلن استشهاد المقدم محمد الحوفي في عملية الأميرية.. فيديو

الداخلية : مقتل 7 عناصر إرهابية فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة

مصدر أمني يكشف كواليس مداهمة الشرطة للوكر الإرهابي بالأميرية

إحباط مخطط إرهابي ضد الأقباط.. الداخلية: العثور على مخزن أسلحة ومتفجرات بالمطرية

ترشيحاتنا

في يوم ميلاد زينب صدقي.. 9 معلومات عن الراحلة.. وودعت فنانة بتغسيلها

تبادل إطلاق النيران بين الداخلية ومجموعة إرهابية بالأميرية.. فيديو

إطلاق نار بين مجموعة إرهابية ورجال الداخلية في الأميرية

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 514 وخروجهم من مستشفيات العزل

الزمالك أخطأ مع كهربا والنقاز.. رضا عبد العال: سيد عبد الحفيظ يرفض تخفيض راتبه وسيرحل عن الأهلى نهاية الموسم.. فيديو

شاهد .. لحظة إطلاق النيران بين الشرطة ومجموعة إرهابية بالأميرية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على سعر سيارة تويوتا سيليكا تتحول لكزس LC مزيفة.. صور

ليس الرئتين فقط.. فيروس كورونا يصيب 3 أعضاء بالجسم

أحلى من المطاعم.. طريقة تحضير سلطة السيزر