أحمد موسى ووزير التموين يصفقان على الهواء لرجال الشرطة.. شاهد

هنّأ الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد" قوات الشرطة بعد تصفيتها لجميع عناصر الخلية الإرهابية في منطقة الأميرية بالقاهرة.

وقام "موسى" بالتصفيق على الهواء مع وزير التموين الدكتور علي المصيلحي إجلالاً وتقديرًا منهما لرجال الشرطة بعدما تمكنوا من القضاء على العناصر الإرهابية.

وكانت قد وردت معلومات إلى قطاع الأمن الوطنى عن وجود خلية إرهابية يعنتق عناصرها المفاهيم التكفيرية، تستغل عدة أماكن للإيواء بشرق وجنوب القاهرة، كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع أعياد أبناء الطائفة المسيحية، حيث تم رصد عناصر تلك الخلية والتعامل معها؛ مما أسفر عن مصرع سبعة عناصر إرهابية عثر بحوزتهم على ٦ بنادق آلية و٤ سلاح خرطوش، وكمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة".

وأسفر تعامل قوات الأمن مع تلك العناصر عن استشهاد المقدم محمد الحوفى بقطاع الأمن الوطنى، وإصابة ضابط آخر، وفردين من قوات الشرطة.