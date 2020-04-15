أثناء الحجر المنزلي.. رجيم الأعشاب لحرق أسرع للدهون

تخشى الكثير من السيدات أثناء الحجر المنزل من إمكانية اكتساب المزيد من الكيلوجرامات بسبب قلة الحركة يمكنك إستغلال تلك الفترة فى محاولة تطبيق رجيم صحى لخرق الدهون تبحثين عن رجيم صحى يساعدك على حرق أسرع للدهون إليك النظام الغذائى التالى لحرق الدهون بشكل أسرع دون حرمان يقدمه موقع برايت سايد.
أو ثمرتين فاكهة .. يمكن إختيار بين الفاكهة الصحية التى ترفع المناعه مثل البرتقال واليوسفى والجوافة والكيوى أغلبها فواكه غنية بفيتامين سى تساعد على رفع المناعة
لحرق أسرع للدهون يجب تناول الأعشاب الحارقة للدهون مثل القرفة والجنزبيل وبذور الكتان