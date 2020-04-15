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مرأة

أثناء الحجر المنزلي.. رجيم الأعشاب لحرق أسرع للدهون

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 04:45 ص
حرق الدهون
حرق الدهون
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لمياء الياسين
تخشى الكثير من السيدات أثناء الحجر المنزل من إمكانية اكتساب المزيد من الكيلوجرامات بسبب قلة الحركة  يمكنك إستغلال تلك الفترة فى محاولة تطبيق رجيم صحى لخرق الدهون  تبحثين عن رجيم صحى يساعدك على حرق أسرع للدهون إليك النظام الغذائى التالى لحرق الدهون بشكل أسرع دون حرمان يقدمه موقع برايت سايد.
كوب من عصير البرتقال بالجزر بدون سكر
بعد ساعه
طبق فول بالليمون + 1 توست سن
أو بيضة + طبق سلاطة خضراء
سناك
طبق صغير شوفان +ملعقة عسل 

الغداء
الاختيار بين الوجبات التالية:

5 ملاعق أرز بسماتى  +شرائح صدور دجاج مشوية
5 ملاعق مكرونة + 3 شرائح لحم مشوى
طبق شوربة خالية من الدسم +3 شرائح لحم مشوية
علبة تونه  + طبق سلاطة خضراء +1 رغسف سن

العشاء

طبق زبادى بالشوفان

أو ثمرتين فاكهة .. يمكن إختيار بين الفاكهة الصحية التى ترفع المناعه مثل البرتقال واليوسفى والجوافة والكيوى أغلبها فواكه غنية بفيتامين سى تساعد على رفع المناعة

لحرق أسرع للدهون يجب تناول الأعشاب الحارقة للدهون مثل القرفة والجنزبيل وبذور الكتان
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