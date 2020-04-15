نقيب المحامين ناعياً شهيد الأميرية: التاريخ يكتبه الأبطال أمثال الحوفي

نعى نقيب المحامين رجائي عطية، المقدم محمد الحوفي، الذي استشهد مساء أمس الثلاثاء، خلال إطلاق نار متبادل مع خلية إرهابية بحي الأميرية في القاهرة .





وقال نقيب المحامين "إن التاريخ يكتبه الأبطال أمثال المقدم الشهيد محمد الحوفي، ومن سبقوه من شهداء الجيش والشرطة الذين بذلوا أرواحهم في سبيل الدفاع عن أمن وسلامة الدولة المصرية، والحفاظ على كل ذرة تراب من أرض الوطن".





وأضاف: أتقدم بخالص العزاء لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ولأسرة الشهيد المقدم محمد الحوفي ، الذي استشهد خلال إطلاق نار متبادل مع خلية إرهابية مساء الثلاثاء، بحي الأميرية في القاهرة، داعيا المولى عز وجل، أن يتغمده برحمته ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان، وأعرب عن خالص أمنياتي بالشفاء العاجل للمصابين.



