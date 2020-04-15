أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 15-4-2020

عرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم، الأربعاء 15-4- 2020، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار العملات الأجنبية.





سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.79 جنيه للبيع، و15.69 جنيه للشراء.





سعر اليورو

سجل سعر اليورو 17.27 جنيه للبيع و17.16 جنيه للشراء.



