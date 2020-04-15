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توك شو

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 15-4-2020

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 08:37 ص
أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية
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هاجر إبراهيم
عرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم، الأربعاء 15-4- 2020، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار العملات الأجنبية.

سعر الدولار اليوم
سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.79 جنيه للبيع، و15.69 جنيه للشراء.

سعر اليورو
سجل سعر اليورو 17.27 جنيه للبيع و17.16 جنيه للشراء.

سجل سعر الجنيه الإسترليني
سجل سعر الجنيه الإسترليني 19.67  جنيه للبيع و19.55 جنيه للشراء.

سعر الين اليابانى
سجل سعر الين اليابانى 14.56 جنيه للبيع و14.47 جنيه للشراء.

سعر الفرنك السويسرى
سجل سعر الفرنك السويسرى 16.35 جنيه للبيع و16.24 شراء
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