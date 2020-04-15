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برلمان

برلمانية تنعى المقدم محمد فوزي الحوفي: "دمه أمانة في رقبتنا"

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 09:27 ص
الشهيد المقدم محمد
الشهيد المقدم محمد الحوفى
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معتز الخصوصى
نعت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، ببالغ الحزن والأسى، الشهيد البطل المقدم محمد فوزي الحوفي بالأمن الوطني، الذي استشهد إثر تبادل إطلاق النار بين قوات الأمن ومجموعة إرهابية، تحتمي بأحد الأبنية بمنطقة الأميرية بمحافظة القاهرة، والتي انتهت بتصفية جميع عناصر الخلية الإرهابية. 

وقالت "درويش" فى -بيان الأربعاء-، إن الشهيد بذل روحة فداء للوطن في مكافحة الإرهاب، أسكنه الله فسيح جناته، وألهم أهلة وذويه وشعب مصر الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين من قوات شرطتنا البواسل بالشفاء العاجل.

وأكدت عضو مجلس النواب، وقوف الشعب المصري ودعمه الكامل لرجالنا البواسل من قواتنا المسلحة وشرطتنا الوطنية في معركتهم المقدسة ضد جماعات الإرهاب، مؤكدة أن دم الشهداء الطاهرة أمانة في أعناقنا جميعا، وهذه الأفعال الخسيسة لن تزيدنا إلا قوة وتكاتف جنبا إلى جنب مع باقي مؤسسات الدولة في مواجهة كل من تسول له نفسه أن يمس وطننا الحبيب بسوء.

وأكدت مساعد رئيس حزب حماة الوطن، أن مصر ببواسلها من القوات المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية وشعبها العظيم ستنجح فى القضاء على الارهاب والارهابيين.
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