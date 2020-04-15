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أخبار البلد

كل شيء ممكن يتعقم.. الخضراوات والفاكهة والفلوس.. سيد وهارون يطوران جهاز تطهير بالأشعة فوق البنفسجية

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 11:03 ص
جهاز التعقيم
جهاز التعقيم
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محمد وديع
نجح فريق من الباحثين في المعهد الوطني للتكنولوجيا في كارناتاكا في الهند، في تطوير غرفة تطهير تعمل بالآشعة فوق البنفسجية، تقوم بتعقيم كل شيء دون إتلاف وبأقل تكلفة تذكر ويمكن استخدامها في المنازل والمستشفيات والأماكن العامة. كما يمكن لهذه الغرفة تطهير مجموعات معدات الحماية الشخصية (PPE) والأقنعة الجراحية والخضروات والأطعمة المعبأة وغيرها من العناصر اليومية دون التسبب في أي ضرر.


واستخدم الباحثان الهنديان هارون آزلور وسيد إبراهيم ثلاجة قديمة لبناء نموذج الغرفة لتقليل التكلفة على المعهد العلمي الذي يعملان به، وقال هارون إن الغرفة ، المسماة باسم "zero cov" ، إن نموذج الغرفة مصنوع من ثلاجة قديمة ويستخدم الآشعة فوق البنفسجية بطول موجي يبلغ 254 نانومتر يمكن أن يدمر أو يعطل كل تلوث على الأسطح - البكتيريا والفيروسات حتى 99.9٪ ، بما في ذلك فيروس كورونا المستجد.  

ويعمل هارون آزلور، أستاذ ورئيس قسم الكيمياء ، بمعهد NITK ، وقام ببناء Zero-Cov مع عالم الأبحاث سيد إبراهيم. واستفاد الفريق من التقارير الواردة أن محاربي COVID-19 في الهند كانوا يغسلون معدات الوقاية الشخصية لإعادة استخدامها، وبحث الفريق عن حل بسيط يمكن استخدامه أيضًا في كل منزل كإجراء وقائي. وأشار إلى أن السلع التي يتم شراؤها من الأسواق ، بما في ذلك الكتب والأغذية الجاهزة والعملات وما إلى ذلك ، لا يمكن غسلها في المنزل. وأضاف البروفيسور هارون، أنه و"بوضع العناصر ، بما في ذلك الخضراوات والعملة ، في غرفة التطهير لمدة 15 دقيقة ، يمكن للمرء أن يضمن تدمير أو تعطيل البكتيريا والفيروسات بنسبة تصل إلى 99.9٪. حيث تم إثبات تكنولوجيا الأشعة فوق البنفسجية وقبولها من قبل المجتمع العلمي وأوصت منظمة الصحة العالمية باستخدام هذه التقنية لتطهير الأسطح. وتستخدم هذه التقنية بشكل شائع كمطهر في المستشفيات والمختبرات ومحطات معالجة المياه.

وأوضح أنه وبمجرد تشغيل Zero-Cov ، يجب إغلاقه تمامًا لأن الأشعة فوق البنفسجية المباشرة C ضارة على جسم الإنسان. باستخدام ثلاجة قديمة كنموذج للغرفة وثلاثة مصابيح تنتج آشعة فوق بنفسجية C وتستهلك كل منها 11 واط من الطاقة، ويتكلف مصباح الأشعة فوق البنفسجية حوالي 500 روبية هندية أقل من مائة جنيه مصري. 

ويمكن أن تتكون الغرفة من أي مادة غير مستخدمة مصنوعة من المعدن أو البلاستيك أو الخشب، وقال البروفيسور هارون إنه يمكن وضع الغرفة عند مدخل المنزل أو المكتب، وأضاف أنه لا يوجد عامل سام أو مادة كيميائية. وإنه مستعد لمساعدة التقنيين الذين يرغبون في بناء Zero-Cov بأنفسهم.
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