تشكيل مانشستر يونايتد ضد فولهام في الدوري الإنجليزي

أعلن مايكل كاريك، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه لمواجهة فولهام، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2026-2027.

وتنطلق مباراة مانشستر يونايتد وفولهام في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد أمام فولهام على النحو التالي:

حراسة المرمى: لامينس.

خط الدفاع: ديوجو دالوت، هاري ماجواير، ليساندرو مارتينيز، لوك شاو.

خط الوسط: يوري تيليمانس، برونو فيرنانديز، كوبي ماينو.

خط الهجوم: بريان مبيومو، ماتيوس كونيا، ماركوس راشفورد.